انت الان تتابع تفاصيل خبر باقي يومان.. السحب الأول في مسابقة الحلم 2021 على 125 ألف دولار فقط اشترك برسالة SMS والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا في الوطن العربي أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 والدخول في السحب الأكبر الإطلاق للعام الجديد لأكثر من 3.5 مليون دولار، ومن الممكن وبضغة واحدة على رابط الحلم وكتابة رقم هاتفك أو برسالة ترسلها للحلم الأكبر أن تصبح مليونير، وما عليك إلا الإشتراك وقد يحالفك الحظ وتصبح مليونير بالفعل، وخاصة أن العديد من مواطني بعض الدول حصل على جوائز من “إم بي سي”.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021

ومن السهل أن تشترك في الحلم الأكبر والفوز مع الإعلامي مصطفى الأغا، وذلك بكتابة رقم هاتفك من خلال هذا الرابط، ثم ستصل رسالة من المسابقة بكتابة كلمة على رقم معين يتم إرساله إليك، وبعد إرسال الرسالة تصبح مشترك بالفعل في المسابقة، ولكن لكي تدخل في السحب عليك أن تجيب إجابة صحيحة على سؤال واحد فقط كحد أدنى من عدد من الأسئلة يتم إرسالها إليك، ولكي تعزز فرصك للفوز بحلم المليون دولار عليك بالإجابة على أكثر من سؤال.

هذا وقد الإعداد رسمياً للدخول على السحب الأول في جائزة الحلم 2021، حيث سيكون السحب وإعلان إسم الفائز الأول في العامك الحالي يوم الخميس القادم، وسوف تكون قيمة الجائزة 125 ألف دولار أمريكي، كما أن هناك مفاجآن سوف يعلن عنها الإعلامي مصطفى مصطفى الأغا تباعاً، ومن أهم مفاجآت الحلم 2021 أن السحب الأكبر منذ انطلاق المسابقة سيكون هذا العام.

ويمكن لأي شخص من أي دولة الإتصال بالرقم الموحد لجميع الدول (GSM 0088216101092)، للإشتراك بمسابقة الحلم، كما يمكن لمواطني دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وسوريا وفلسطين والأردن والعراق وموريتانيا والمغرب وتونس والكويت الإتصال بأرقام محددة للإشتراك، ولمعرفة أرقام الإشتراك للدول السابقة للفوز بالحلم الأكبر من خلال هذا الرابط.

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كما يمكن للجميع الإشتراك بمسابقة الحلم الجديدة 2021 للفوز بملايين الدولارات، بشرط بلوغ سن الرشد، ويمكنك تعزيز فرص الفوز بإرسال العديد من الرسائل والإجابة على أكثر من سؤال والترقي بين المستويات الخمسة المعروفة في نظام الحلم.