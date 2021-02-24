شوف عروض هايبر بنده السعوديه تخفيضات على كافة السلع والمنتجات الغذائية

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عمر شويل - جدة تشمل عروض هايبر بنده السعوديه تخفيضات لا مثيل لها على كافة السلع والمنتجات الغذائية الأساسية التي لا يكاد يخلو منها البيت؛ حيث يقدم هايبر بنده عروض حقيقية على معظم المنتجات سواء الاستهلاكية أو الأجهزة الكهربائية أو الجوالات وغيرها، وتستمر هذه العروض لمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية، وتنتشر فروع هايبر بنده في مختلف أنحاء مدن ومحافظات المملكة العربية العربية السعودية، خاصةً بعد أن استطاعت أن تجذب ثقة ملايين العملاء من خلال العروض والمنتجات، وفيما يلي عروض هايبر بنده تخفيضات على السلع الغذائية من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى 2 مارس 2021.

عروض هايبر بنده السعوديه تخفيضات على كافة السلع والمنتجات

تتميز عروض هايبر بنده السعوديه الأسبوعية أنها تشمل معظم السلع والمنتجات من احتياجات المنزل اليوم، بالإضافة إلى تخفيضات بنده على الأجهزة الكهربائية، وعروض هايبر بنده على الهواتف المحمولة، فضلًا عن المنظفات والورقيات، و عروض الجمال من هايبر بنده على منتجات العناية بالبشرة والشعر، وفيما يلي أبرز عروض هايبر بنده السعودية اليوم:

عروض هايبر بنده على اللحوم والمجمدات

تقدم سلسلة فروع هايبر بنده على مستوى محافظات السعودية أقوى العروض الأسبوعية على اللحوم؛ حيث وصل سعر كيلو اللحم البقري الأسترالي 36.95 ريال سعودي، وكيلو اللحم المفروم 34.95، بالإضافة إلى فخذ الخروف بالعظم بسعر 38.95 SR للكيلو، وبدون عظم بسعر 48.95 SR، وموزة الغنم بسعر 43.95 SR، كما تشمل عروض بنده الكفتة البقري بسعر 33.95 SR، والنقانق البقري بسعر 34.95 SR، والبرجر 36.95 SR.

عروض بنده على السلع الاستهلاكية

يقدم هايبر بنده عروض على الأرز البسمتي “شاليمار” وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 46.95 SR، وأرز بسمتي “الوليمة” وزن خمسة كيلو جرام بسعر SR 73.95 للعبوتين، وأرز بسمتي “أبو كأس ” وزن خمسة كيلو جرام بسعر 35.95 SR، وأرز “بنجابي” وزن خمسة كيلو جرام بسعر 44.95 SR.

كما تشمل عروض هايبر بنده الأرز المصري بسعر 23.95 SR، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأرز، كما تشمل العروض السكر الناعم والخشن من مختلف الشركات والمصانع بأسعار مختلفة، وتضم تخفيضات هايبر بنده الجبن بمختلف أنواعها والشركات المصنعة لها، ومنتجات الألبان بصفة عامة، بالإضافة إلى الحلويات من البسكويت والشوكولاتة والعصائر والكانز والبيبسي وغيرها.

كما تشمل عروض هايبر بنده السعوديه المنظفات سائل غسيل الأطباق بنده، ومطهر اليد من بنده، بالإضافة إلى مسحوق غسيل الملابس “برسيل، اريال”، والمناديل وحفاضات الأطفال والمطهرات وغيرها.