شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات نصف الثمن في جميع فروع بنده

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عمر شويل - جدة بنده هايبر بنده يقدم أقوى العروض الأسبوعية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وتخفيضات نصف الثمن، بالإضافة إلى العروض المذهلة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية فسارعوا بالذهاب إلى اقرب فرع من فروع هايبر بنده المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية واغتنام هذه الفرص الذهبية للشراء بأسرع وقت، فدائماً ما تقدم عروض بندة تخفيضات حقيقة على جميع المنتجات الاستهلاكية والكمالية التي لا غنى عنها في كل بيت، فمهما كانت إحتياجاتك سوف تجدها في مكان واحد وهو هايبر بندة بأجود الخامات وأوفر الأسعار. أقوى عروض بنده على منتجات نصف الثمن: عرض 3 علب لحم تونا خفيف في زيت دوار الشمس هناء بسعر 10.25 ريال سعودي بدلاً من 20.85 ريال.

كيس بطاطس لامب وستون للقلي وزن 2.5 كلو بسعر 11.95 ريال سعودي.

كيس برجر أمريكانا جامبو متنوع وزن 1 كيلو بسعر 16.95 ريال سعودي.

عبوة شامبو بانتين 400 مل أو بلسم 360 مل أو بديل الزيت 350 مل بسعر 8.95 ريال سعودي.

عرض 1+1 من ستيك مزيل العرق نيفيا 40 مل أو رول أون أو بخاخ.

عرض مجموعة 10 عبوات مناديل هلا بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال. عروض على تشكيلة متنوعة من التوابل والمكسرات من بنده: كيلو مكسرات عادي مشكل بسعر 49.95 ريال سعودي.

كيلو مكسرات جوز أمريكي بسعر 59.95 ريال سعودي.

كيلو قهوه تركي فاتحة بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو قهوه تركي سوداء بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو سمسم محمص بسعر 19.95 ريال سعودي.

كيلو زعتر أحمر إكسترا بسعر 29.95 ريال سعودي. عروض اللحوم الحمراء والأسماك من بندة: كيلو لحم بقري أسترالي مفروم بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو لحم بقري أسترالي مكعبات بسعر 36.95 ريال سعودي.

كيلو ستروجالوف بقري أسترالي بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو كفتة بقري أسترالي بسعر 33.95 ريال سعودي.

كيلو نقانق بقري أسترالي بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو برجر بقري أسترالي بسعر 36.95 ريال سعودي.

كيلو لحم فخذ خروف أسترالي بالعظم بسعر 38.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم موزه بالعظم أسترالي بسعر 43.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم فخذ خروف أسترالي بسعر 48.95 ريال سعودي. كيلو سمك كنعد كبير بسعر 55.95 ريال سعودي.

كيلو سمك شعور صغير بسعر 9.95 ريال سعودي.

كيلو سمك سردين بسعر 4.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري بحري بسعر 59.95 ريال سعودي.

كيلو سمك هامور بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو ستيك سلمون نرويجي بسعر 59.95 ريال سعودي.

كيلو فيليه سلمون نرويجي بسعر 69.95 ريال سعودي.

كيلو سمك بياض حمام بسعر 22.95 ريال سعودي.

كيلو سلطة سمار البحر بسعر 39.95 ريال سعودي. أسرار تنظيف الحمام للحصول على حمام رائع ونظيف

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