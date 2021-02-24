نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم تخفيضات حتي 2 مارس بخصومات هائلة في كافة الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم التي تمت علي الشهر الحالي حتي يوم 2 مارس 2021 والعرض ساري علي بضائع عديدة وفترة كبيرة تخص العرض الشهري الحصري للفروع داخل أسواق العثيم حيث شملت التخفيضات أقسام المواد الغذائية كما أن قسم العروض الترويجية في العثيم عروض يشمل العديد من السلع بأعداد كبيرة و تخفيضات العثيم التي سنتعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال التي تمتاز بالأسعار القليلة والتي تميز العثيم عن غيره من الأسواق داخل المملكة العربية السعودية .

عروض العثيم اليوم والتخفيضات التي تمت علي قسم المواد الغذائية حتي موعد 2 مارس 2021

تخفيضات العثيم علي الأرز المصري نوع جرين فارمز حجم 5 كيلو جرام بسعر 22.95 ريال سعودي . تنزيلات العثيم علي الأرز أبو كاس مزة نوع بسمتي حجم 5 كيلو جرام بسعر 31.95 ريال سعودي . أسواق العثيم وخصم علي السكر نوع أبو فهد حجم 10 كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي . العثيم وتم تخفيض السعر الخاص كورن فليكس نوع كلوجز أبو ديك حجم 750 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي . عروض العثيم والسعر الخاص بعسل الشفاء طبيعي حجم 1 كيلو جرام بسعر 44.95 ريال سعودي . العثيم عروض علي الدجاج المجمد وزن 900 جرام بسعر 104.95 ريال سعودي بدلاً من 141.95 ريال سعودي . أسواق العثيم وتخفيض سعر مرقة دجاج ماجي بحجم 20 و 24 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي . العثيم وتم تنزيل سعر شاي ربيع أكسبريس حجم 150 قطعة بسعر 15.95 ريال سعودي . العثيم عروض وتخفيض سعر المربي فراولة نوع حلواني وزن 400 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي . تخفيضات العثيم علي الحلاوة الطحينية السادة وزن 500 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي . تنزيلات العثيم علي عروض الأركان والعروض الأسبوعية داخل الفروع تشمل العديد من الأصناف .

عروض العثيم اليوم والتخفيضات علي القسم الخاص بالأجهزة والإلكترونيات داخل الفروع

عروض العثيم علي صانع الطعام من نوع كينود 220 فولت بسعر 229 ريال سعودي .

أسواق العثيم وتنزيل السعر علي خلاط مع مطحنة من نوع كينود بسعر 99 ريال سعودي .

العثيم خفض السعر الخاص بالفرن الكهربائي نوع أمجوي بأور حجم 45 لتر بسعر 219 ريال سعودي .

العثيم عروض علي محضر الطعام من نوع براون 303 أف أكس بسعر 419 ريال سعودي .

تخفيضات العثيم علي غلاية الماء من نوع كليك أون بسعر 112 ريال سعودي داخل الفروع .

تنزيلات العثيم علي غلاية الماء من نوع كليك أون ستيل بسعر 39 ريال سعودي .

عروض العثيم اليوم علي خلاط من نوع نيكاي مع مطحنة بسعر 109 ريال سعودي .

أسواق العثيم وتخفيض سعر ميكروويف من نوع كليك أون بسعر 259 ريال سعودي .

العثيم تم تخفيض سعر صانع الطعام من نوع جيباس بسعر 119 ريال سعودي في كافة الفروع .

التخفيضات التي تمت علي القسم الآخر من أقسام المواد الغذائية

العثيم عروض علي معمول التمر بدون سكر حجم 250 جرام بسعر 31.90 ريال سعودي . تخفيضات العثيم علي حليب لونا بودرة بحجم 2250 جرام 6 أكياس بسعر 280 ريال سعودي . تنزيلات العثيم علي كروا سان بالزبدة 8 * 6 * 50 حجم 50 جرام بسعر 31.60 ريال سعودي . عروض العثيم كعك الأصابع الصغيرة وتخفيض سعرها إلي 71.40 ريال سعودي . العثيم عروض علي زيت النخلتين بلاستيك حجم 1.50 لتر بسعر 62 ريال سعودي . أسوق العثيم وتخفيض سعر سمن فارم 1600 جرام بسعر 382 ريال سعودي في كافة الفروع .

التخفيضات علي القسم الخاص بالصحة والجمال داخل الفروع في السعودية

تخفيضات العثيم علي لوشن الجسم دوف 400 مل بسعر 25.95 ريال سعودي .

تنزيلات العثيم علي لوشن دوف التغذية الأساسية حجم 400 مل بسعر 29.75 ريال سعودي .

العثيم يخفض السعر الخاص بكريم نيفيا فيزاج حجم 200 مل بسعر 29.25 ريال سعودي .

عروض العثيم اليوم علي سائل دوف للرجال حجم 250 مل بسعر 16.95 ريال سعودي .

أسواق العثيم وتنزيلات علي مزيل العرق فا حجم 150 مل بسعر 17.25 ريال سعودي .

العثيم يخفض سعر مزيل العرق دوف سيلك حجم 400 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي .

عروض العثيم اليوم وهذا جزء من الأجزاء الخاصة بالأقسام التي تم عمل التخفيضات عليها داخل الفروع المنتشرة في المملكة العربية السعودية ومن خلاص الموقع الرسمي للفروع يمكنكم أيضا ً التعرف علي العديد من الأصناف والسلع التي تم عمل التخفيضات عليها والتي سوف تستمر حتي 2 مارس 2021 .