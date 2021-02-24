نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Apple iPhone 13 آيفون 13 الكاميرا والمساحة والشاشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات Apple iPhone 13 يزداد البحث عنه باعتباره أحداث نسخ شركة أبل في عام 2021 وخاصة أن مواصفات أيفون 13 متعددة، كما طرحت الشركة Apple iPhone 13 في أكثر من دولة، ونرصد سعر iPhone 13 في كل دولة على حد، وجميع مواصفات iPhone 13 لتكون واضحة لمن يرغب الشراء، وما يميز آيفون 13 عن غيره من نسخ أبل القديمة.

سعر ومواصفات Apple iPhone 13

يشغل ذهن الكثير من الشباب من الجنسين ممن لديهم هوس اقتناء الهواتف الذكية الحديثة، فهم يتساءلون باستمرار عن سعر ومواصفات Apple iPhone 13 باعتباره من أحدث الموبايلات الجديدة 2021 المطروحة في الأسواق، كما أن مواصفات iPhone 13 تهبر الجميع وتحاول شركة آبل تخطى عيوب نسخ الآيفون القديمة.

سعر iPhone 13

ترغب شركة أبل توزيع نطاق بيعها في مختلف الدول العربية والأجنيبة لتكون سعر موبايل أيفون 13 في كل دولة على النحو التالي:

السعر فى مصر هو 17,250 جنيه مصري

السعر فى السعودية يكون 4,120 ريال سعودي

السعر فى الإمارات يكون 4,035 درهم إماراتي

السعر في الهند يكون 80,700 روبية هندية

السعر الموبايل بالعراق 1,311,650 دينار عراقي

سعر أيفون 13 بالدولار1099 دولار أمريكي

كاميرا iPhone 13

لاتختلف كاميرا iPhone 13 عن كاميرات نسخ موبايل آيفون القديمة، ولكن الكاميرات الداخلية تتصف بالتكبير والزاوية العريضة بجانب الكاميرا الرئيسية، مع وقع تحسينات على الكاميرات لتكون مواصفاتها على النحو التالي:

الكاميرا الخلفية

كاميرا رباعية:-

– 12 ميجا بكسل، 26mm (عريضة), 1.7µm, dual pixel PDAF, OIS، بفتحة عدسة f/1.6 – 12 ميجا بكسل، 65mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom، فتحة عدسة f/2.2 – 12 ميجا بكسل، 120˚, 13mm (عريضةجدا)، فتحة عدسة f/2.4 – TOF 3D LiDAR scanner (مستشعر عمق)

– فلاش True Tone

– HDR 3

– تصوير بانورامي (لغاية 63MP)

– Focus Pixels بنسبة 100% (الكاميرا الواسعة)

– تكبير بصري 2.5x، تصغير بصري 2x؛ نطاق تكبير/تصغير بصري 5x

– تكبير/تصغير رقمي لغاية 12x

– تثبيت بصري مزدوج للصور (الكاميرا الواسعة والكاميرا المقربة للمسافات)

– تثبيت بصري للصور بتقنية تحريك المستشعر

– تثبيت تلقائي للصور

– صور بورتريه بنمط الليل عند استخدام الماسح الضوئي بتكنولوجيا LiDAR

– Apple ProRAW

تصوير الفيديو

– تسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision لغاية 60 إطاراً في الثانية

– تسجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية

– تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية

– تسجيل فيديو 720p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية

– تثبيت بصري لصور الفيديو (الكاميرا الواسعة)

– فلاش True Tone

– فيديو QuickTake

– دعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانية أو 240 إطاراً في الثانية

– نطاق ديناميكي أوسع للفيديو لغاية 60 إطاراً في الثانية

– تثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p)

– التقاط صور ثابتة بوضوح 8MP أثناء تسجيل فيديو 4K

– تسجيل ستيريو

الكاميرا الأمامية

مزدوج:-

– 12 ميجابكسل، 23mm (عريضه)، فتحه عدسه f/2.2 – SL 3D, (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) ميزات الكاميرا الأمامية Face ID‏ باستخدام كاميرا TrueDepth للتعرف على الوجه، HDR 3، Retina Flash

الفيديو

تسجيل فيديو 4K، بمعدل 24/30/60 إطارً بالثانية، 1080 بكسل، 30/60/120 إطار في الثانية، مثبت الكتروني gyro-EIS

مواصفات Apple iPhone 13

تتعدد مواصفات Apple iPhone 13 لتشمل التالي:

تقنية الواى فاى وهي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot

تقنية البلوتوث وهي 5.0, A2DP, LE – GPS – A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS

موفر تواصل قريب المدى NFC

لايوجد فيه راديو FM

منفذ الشحن هو Lightning, USB 2.0

أجهزة الاستشعار تشمل Face ID، ماسح ضوئي بتكنولوجيا LiDAR، مقياس للضغط الجوي، جيروسكوب ثلاثي المحاور، مقياس تسارع، مستشعر تقارب، مستشعر للإضاءة المحيطة.

مميزات إضافية لموبايل أيفون 13

– أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية – MagSafe – Accessories – NFC للتعرف على الاكسسوارات

محتويات العلبة:

– Apple iPhone 12 Pro Max

– كابل توصيل USB-C إلى Lightning‏

– وثائق ومستندات