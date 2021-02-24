شوف عروض بنده السعودية أقوى عروض التوفير

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية المذهلة على اسعار الشاشات التلفزيونية والجوالات بمختلف الأنواع والمواصفات، حيث يقدم هايبر بنده Hyper Panda عروض حصرية لهذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية، وأوفر عروض البيع بالتجزئة في المملكة من بنده Panda على أسعار الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وأقوى العروض والتخفيضات على أسعار أجهزة المطبخ الصغيرة والتي لا غنى عنها في مطبخك العصري، وفي عروض بنده الأسبوعية أقوى الخصومات على أسعار بعض المنتجات المختارة، والتي تضم أشهر العلامات التجارية في الوطن العربي والأكثر مبيعًا في المملكة، وفيما يلي تفاصيل العروض والتي تبدأ من الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021، وتستمر لمدة 7 أيام. عروض بنده السعودية عرض خاص على سعر الهاتف الذكي هواوي واي 9 أي، يدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G، يدعم شريحتين SIM إتصال بسعر 1089 ريال سعودي فقط.

عرض حصري على جوال نوكيا 3.4، يدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G، يدعم شريحتين SIM إتصال بسعر 525 ريال سعودي فقط.

عرض مميز على الهاتف الذكي لينوفو كي 12 يدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G، يدعم شريحتين SIM إتصال بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

عرض الأسبوع على جوال أونور 10 أكس لايت يدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G، يدعم شريحتين SIM إتصال بسعر 699 ريال سعودي.

عرض على جوال أونور 9 أكس لايت يدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G، يدعم شريحتين SIM إتصال بسعر 719 ريال سعودي. عروض بنده اليوم عرض جوال هواوي نوفا 7i، يدعم شريحتين SİM، والشبكة من الجيل الرابع بسعر 879 ريال سعودي بدلًا من 1149 ريال سعودي.

جوال الكاتيل 3 اكس، يدعم شريحتين اتصال، الشبكة من الجيل الرابع بسعر 699 ريال سعودي.

جوال الكاتيل 1، يدعم شريحتين إتصال، الشبكة من الجيل الرابع بسعر 209 ريال سعودي.

عرض سماعة بلوتوث ماك بسعر 19.50 ريال سعودي بدلًا من 30 ريال سعودي.

شاحن يو اس بي ابل يعمل بقوة 20 وات بسعر 85 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

شاحن ماغسيف ابل بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي. عروض بنده شاشة تلفزيون دورا الذكي، صورة فائقة الوضوح 4K LED مقاس 58 بوصة بسعر 1439 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي، وتمتع بتوصيل مجاني.

شاشة تلفزيون غمبكس جلوريا الذكي صورة 4K فائقة الوضوح، مزود بمدخل HDMI مقاس 65 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي مع توصيل مجانًا.

شاشة تلفزيون إمبكس 55 بوصة الذكي، صورة عالية الجودة LED بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1752 ريال سعودي، وخدمة توصيل مجانية.

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