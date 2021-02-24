نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده وبنده السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده الأسبوعية، عدد كبير من العروض المتميزة، العروض سارية من 24 فبراير الموافق 12 رجب إلى 2 مارس الموافق 18 رجب، جميع العروض متوفرة في كافة فروع هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، لحم تونا خفيف في زيت دوار الشمس هناء (185 جرام) 3 حبات بسعر 10.25 ريال بدلا من 20.85 ريال، بطاطس لامب وستون للقلي / رفيعة 2.5 ك بسعر 11.95 ريال، برجر أمريكانا / جامبو متنوع 1 ك بسعر 16.95 ريال، شامبو بانتين (400 مل) / بلسم (360 مل) بديل زيت (350 مل) بسعر 8.95 ريال، مناديل للوجة هلا (10×180 منديل) بسعر 17.95 ريال بدلا من 26.95 ريال، مسحوق غسيل تايد مركز (4.5/5 ك) بسعر 31.95 ريال بدلا من 72.95 ريال.

عروض التوابل والمكسرات

عروض هايبر بنده ، مكسرات مشكلة عادي 1 ك بسعر 49.95 ريال، جوز أمريكي 1 ك بسعر 59.95 ريال، قهوة تركي فاتحة 1 ك بسعر 39.95 ريال، قهوة تركي سوداء 1 بسعر 39.95 ريال، سمسم محمص 1 ك بسعر 19.95 ريال، زعتر احمر إكسترا 1 ك بسعر 29.95 ريال، بهارات الكبسة 1 ك بسعر 32.95 ريال، زيت زيتون صافي الوزير (500 مل) بسعر 14.95 ريال بدلا من 20.75 ريال، جبن أبيض دوبل كريم / فيتا / دمياطتي دومتي 1 ك بسعر 11.95 ريال، جبنة فيتا السعودية 1 ك بسعر 11.95 ريال.

تخفيضات هايبر بنده

مفروم بقري استرالي 1 ك بسعر 34.95 ريال، مكعبات لحم بقري استرالي 1 ك بسعر 36.95 ريال، ستروجانوف بقرى استرالى 1 ك بسعر 39.95 ريال، كفتة بقري استرالي 1 ك بسعر 33.95 ريال، نقانق بقري استرالي 1 ك بسعر 34.95 ريال، برجر بقري استرالي 1 ك بسعر 36.95 ريال، فخذ خروف أسترالي بالعظم 1 ك بسعر 38.95 ريال، موزة غنم بالعظم أسترالي 1 ك بسعر 43.95 ريال، فخذ خروف أسترالي بدون عظم 1 ك بسعر 48.95 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

كنعد كبير 1 ك بسعر 55.95 ريال، شعور صغير 1 ك بسعر 9.95 ريال، سردين 1 ك بسعر 4.95 ريال، جمبري بحري 30/40 1 ك بسعر 59.95 ريال، هامور 1 ك بسعر 34.95 ريال، ستيك سلمون نرويجي 1 ك بسعر 59.95 ريال، فيليه سلمون نرويجي 1 ك بسعر 69.95 ريال، بياض حمام 1 ك بسعر 22.95 ريال، سلطة ثمار البحر كيس بسعر 39.95 ريال، دنيس (400/500 جرام) 1 ك بسعر 33.95 ريال، جمبري مزرعة 60/70 1 ك بسعر 26.95 ريال، قاروص 1400/2300 1 ك بسعر 23.95 ريال.