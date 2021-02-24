- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده وبنده السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده الأسبوعية، عدد كبير من العروض المتميزة، العروض سارية من 24 فبراير الموافق 12 رجب إلى 2 مارس الموافق 18 رجب، جميع العروض متوفرة في كافة فروع هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، لحم تونا خفيف في زيت دوار الشمس هناء (185 جرام) 3 حبات بسعر 10.25 ريال بدلا من 20.85 ريال، بطاطس لامب وستون للقلي / رفيعة 2.5 ك بسعر 11.95 ريال، برجر أمريكانا / جامبو متنوع 1 ك بسعر 16.95 ريال، شامبو بانتين (400 مل) / بلسم (360 مل) بديل زيت (350 مل) بسعر 8.95 ريال، مناديل للوجة هلا (10×180 منديل) بسعر 17.95 ريال بدلا من 26.95 ريال، مسحوق غسيل تايد مركز (4.5/5 ك) بسعر 31.95 ريال بدلا من 72.95 ريال.
عروض التوابل والمكسرات
عروض هايبر بنده ، مكسرات مشكلة عادي 1 ك بسعر 49.95 ريال، جوز أمريكي 1 ك بسعر 59.95 ريال، قهوة تركي فاتحة 1 ك بسعر 39.95 ريال، قهوة تركي سوداء 1 بسعر 39.95 ريال، سمسم محمص 1 ك بسعر 19.95 ريال، زعتر احمر إكسترا 1 ك بسعر 29.95 ريال، بهارات الكبسة 1 ك بسعر 32.95 ريال، زيت زيتون صافي الوزير (500 مل) بسعر 14.95 ريال بدلا من 20.75 ريال، جبن أبيض دوبل كريم / فيتا / دمياطتي دومتي 1 ك بسعر 11.95 ريال، جبنة فيتا السعودية 1 ك بسعر 11.95 ريال.
تخفيضات هايبر بنده
مفروم بقري استرالي 1 ك بسعر 34.95 ريال، مكعبات لحم بقري استرالي 1 ك بسعر 36.95 ريال، ستروجانوف بقرى استرالى 1 ك بسعر 39.95 ريال، كفتة بقري استرالي 1 ك بسعر 33.95 ريال، نقانق بقري استرالي 1 ك بسعر 34.95 ريال، برجر بقري استرالي 1 ك بسعر 36.95 ريال، فخذ خروف أسترالي بالعظم 1 ك بسعر 38.95 ريال، موزة غنم بالعظم أسترالي 1 ك بسعر 43.95 ريال، فخذ خروف أسترالي بدون عظم 1 ك بسعر 48.95 ريال.
أقوى عروض هايبر بنده
كنعد كبير 1 ك بسعر 55.95 ريال، شعور صغير 1 ك بسعر 9.95 ريال، سردين 1 ك بسعر 4.95 ريال، جمبري بحري 30/40 1 ك بسعر 59.95 ريال، هامور 1 ك بسعر 34.95 ريال، ستيك سلمون نرويجي 1 ك بسعر 59.95 ريال، فيليه سلمون نرويجي 1 ك بسعر 69.95 ريال، بياض حمام 1 ك بسعر 22.95 ريال، سلطة ثمار البحر كيس بسعر 39.95 ريال، دنيس (400/500 جرام) 1 ك بسعر 33.95 ريال، جمبري مزرعة 60/70 1 ك بسعر 26.95 ريال، قاروص 1400/2300 1 ك بسعر 23.95 ريال.
- "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده وبنده السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.