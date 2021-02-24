شوف عروض اكسترا شاشات Extra على تليفزيون سامسونج وال جي وسوني بخصومات حتى 65%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا شاشات على تليفزيون سامسونج وال جي وسوني بخصومات حتى 63%، حيث تقدم Extra كبرى التخفيضات على الأجهزة الإلكترونية من جوالات وشاشات حديثة ضمن عروض إكسترا ، وتليفزيونات وأجهزة عرض ذكية، ونقدم لكم اليوم تخفيضات اكسترا لشهر رجب في عروض السعودية الحصرية لديها.

عروض اكسترا شاشات Extra على تليفزيون سامسونج وال جي وسوني بخصومات حتى 63%

عروض اكسترا للشاشات نقدمها لكم في التالي بخصومات تصل إلى 50% على تليفزيونات سامسونج وسوني، وكذلك تخفيضات على شاشات ال جي تصل إلى 63% لدى متجر اكسترا ، و خصم اكسترا ساري على الشاشات بمختلف المقاسات وبدقة عالية.

عروض اكسترا

في التالي عروض extra لليوم على شاشات سامسونج ضمن مهرجات تخفيضات اكسترا سامسونج بخصم يصل إلى 50%:

شاشات سامسونج 65 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 8999 بدلًا من 14999 ريال سعودي، مع خصم فوري 40%.

65 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 8999 بدلًا من 14999 ريال سعودي، مع خصم فوري 40%. شاشة سامسونج 55 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 3199 بدلًا من 5999 ريال سعودي، مع خصم فوري 46.67%.

55 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 3199 بدلًا من 5999 ريال سعودي، مع خصم فوري 46.67%. سامسونج تليفزيون 75 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 14999 بدلًا من 29999 ريال سعودي، مع خصم فوري 50%.

75 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 14999 بدلًا من 29999 ريال سعودي، مع خصم فوري 50%. Samsung شاشات 82 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 7919 بدلًا من 13999 ريال سعودي، مع خصم فوري 43.43%.

تخفيضات اكسترا

التخفيضات التالية بها خصومات اكسترا على شاشات اكسترا ال جي في السعودية، بخصومات تصل إلى 63%:

شاشات ال جي 65 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 4999 بدلًا من 19799 ريال سعودي، مع خصم فوري 48.98%.

65 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 4999 بدلًا من 19799 ريال سعودي، مع خصم فوري 48.98%. شاشة ال جي 55 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 4599 بدلًا من 8799 ريال سعودي، مع خصم فوري 47.73%.

55 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 4599 بدلًا من 8799 ريال سعودي، مع خصم فوري 47.73%. ال جي تليفزيون 75 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 14999 بدلًا من 32999 ريال سعودي، مع خصم فوري 54.54%.

75 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 14999 بدلًا من 32999 ريال سعودي، مع خصم فوري 54.54%. LG شاشات 86 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 8999 بدلًا من 18499 ريال سعودي، مع خصم فوري 51.35%.

عروض extra السعودية اليوم

الخصومات التاليه تضم كافة عروض اكسترا اليوم على شاشات سوني مع كوبون خصم اكسترا يصل إلى 50%:

شاشات سوني 75 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 10199 بدلًا من 15999 ريال سعودي، مع خصم فوري 36.25%.

75 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 10199 بدلًا من 15999 ريال سعودي، مع خصم فوري 36.25%. شاشة سوني 65 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 8499 بدلًا من 16999 ريال سعودي، مع خصم فوري 50%.

65 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 8499 بدلًا من 16999 ريال سعودي، مع خصم فوري 50%. سوني تليفزيون 55 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 2999 بدلًا من 3999 ريال سعودي، مع خصم فوري 25%.

55 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 2999 بدلًا من 3999 ريال سعودي، مع خصم فوري 25%. Sony شاشات 85 بوصة، شاشة ذكية فائقة الوضوح، بسعر 11399 بدلًا من 19899 ريال سعودي، مع خصم فوري 41.83%.

موقع اكسترا

العروض التالية بها كل اكسترا تخفيضات الشاشات على تليفزيون كلاس بخصم حتى 44%:

شاشات كلاس 70 بوصة، تليفزيون فائق الوضوح منحني، بخصم 44%، بسعر 2799 بدلًا من 4999 ريال سعودي.

70 بوصة، تليفزيون فائق الوضوح منحني، بخصم 44%، بسعر 2799 بدلًا من 4999 ريال سعودي. شاشات Class ، مقاس 86 بوصة، تليفزيون فائق الوضوح منحني، بخصم 40.91%، بسعر 6499 بدلًا من 10999 ريال سعودي.

، مقاس 86 بوصة، تليفزيون فائق الوضوح منحني، بخصم 40.91%، بسعر 6499 بدلًا من 10999 ريال سعودي. Class شاشات 75 بوصة، تليفزيون فائق الوضوح منحني، بخصم 39.39%، بسعر 3999 بدلًا من 6599 ريال سعودي.

75 بوصة، تليفزيون فائق الوضوح منحني، بخصم 39.39%، بسعر 3999 بدلًا من 6599 ريال سعودي. شاشات Class برو 32 بوصة، تليفزيون فائق الوضوح منحني، بخصم 35.76%، بسعر 449 بدلًا من 699 ريال سعودي.

برو 32 بوصة، تليفزيون فائق الوضوح منحني، بخصم 35.76%، بسعر 449 بدلًا من 699 ريال سعودي. كلاس تليفزيون 65 بوصة، تليفزيون فائق الوضوح منحني، بخصم 33.34%، بسعر 2399 بدلًا من 3599 ريال سعودي.

عروض اكسترا شاشات قدمناها لكم على تليفزيون سامسونج، وسوني، وال جي، حيث تتميز اكسترا السعودية بتنوع معروضاتها وجودتها، والخصومات جميعها متاحة من خلال موقع اكسترا حتى نفاذ الكمية، فتابعونا لمعرفة عروض الجوالات والشاشات في أكسترا.