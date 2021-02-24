شوف عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات هائلة تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في السعودية تقوم شركة جرير بتقديم باقة عروض أسبوعية ومختلفة لعملائها، هذه العروض التي تشمل كافة الأقسام الموجودة في الفروع وجميع الأدوات، كما أن عروض جرير مميزة حيث أنها تقوم بعمل عروض إضافية لعملائها الذين يقومون بالتسوق عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمات جرير المتنوعة مثل خدمات الصيانة لجميع الأجهزة الإلكترونية. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير بلغ سعر كرسي تنفيذي مع عجلات لون أسود 689 ريال سعودي بدلاً من سعر 729 ريال سعودي.

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