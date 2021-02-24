نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بندة الجديدة لهذا الاسبوع تشمل على تخفيضات كبيرة تصل الى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده عروض وخصومات يومية واسبوعية وشهرية، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين السعوديين في الوقت الحالي عن عروض بندة الجديدة هذا الاسبوع، حيث أعلن المواطنين أن أسعار السلع تصل إلى نصف ثمنها حاليًا داخل العروض، وتعد سلسلة فروع هايبر بنده من أشهر المتاجر الخاصة بالسلع والمنتجات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسنتابع معكم من خلال موقعنا عروض بندة الجديدة ومجلة العروض المعلنة. عروض بندة الجديدة عرض 3 علب لحم تونا خفيف في زيت دوار الشمس هناء بسعر 10.25 ريال سعودي بدلاً من 20.85 ريال.

كيس بطاطس لامب وستون للقلي وزن 2.5 كيلو بسعر 11.95 ريال سعودي.

كيس برجر أمريكانا جامبو متنوع وزن 1 كيلو بسعر 16.95 ريال سعودي.

عبوة شامبو بانتين 400 مل أو بلسم 360 مل أو بديل الزيت 350 مل بسعر 8.95 ريال سعودي.

عرض 1+1 من ستيك مزيل العرق نيفيا 40 مل أو رول أون أو بخاخ.

عرض مجموعة 10 عبوات مناديل هلا بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال.

كيلو مكسرات عادي مشكل بسعر 49.95 ريال سعودي.

كيلو مكسرات جوز أمريكي بسعر 59.95 ريال سعودي.

كيلو قهوه تركي فاتحة بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو قهوه تركي سوداء بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو سمسم محمص بسعر 19.95 ريال سعودي.

كيلو زعتر أحمر إكسترا بسعر 29.95 ريال سعودي. مجلة عروض بنده الجديدة كيلو لحم بقري استرالي مفروم بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو لحم بقري استرالي مكعبات بسعر 36.95 ريال سعودي.

كيلو ستروجانوف بقرى استرالى بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو كفتة بقري استرالي بسعر 33.95 ريال سعودي.

كيلو نقانق بقري استرالي بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو برجر بقري استرالي بسعر 36.95 ريال سعودي.

كيلو لحم فخذ خروف أسترالي بالعظم بسعر 38.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم موزه بالعظم أسترالي بسعر 43.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم فخذ خروف أسترالي بسعر 48.95 ريال سعودي. رابط و طريقة التقديم في وظائف الهيئة العامة للنقل بالرياض

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