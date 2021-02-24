انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد حادث تعطل محرك طائرة بوينج 777.. طيار سعودي يوضح كيف يتصرف الطيار في هذة الحالة؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وضح الطيار السعودي “عبد الله الغامدي” في مقطع فيديو مصور، كيف يتصرف الطيار عند وقف أو اشتعال محرك الطائرة أثناء تحليقها في الجو.

وعلق الغامدي على الحادث الأخير لطائرة من طراز بوينج 777 عند سقوط أجزاء من المحرك، فوق منطقة سكنية، قريبة من مدينة دنفر بولاية كولورادو الامريكية، بالإضافة إلى اشتعال محرك الجناح الأيمن للطائرة، إثر إقلاعها من مطار دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية .

مشيرا أن هذا الحادث أجبر شركة يونغ الأمريكية على تعليق عشرات الطائرات من بوينج 777 حول العالم

الخطوات الثلاثة لإخماد حريق محرك الطائرة بوينج 777

وأضاف عند نشوب حريق في أحد محركات الطائرة فحين يسمع الطيار جرس إنذار معيناً، فيكون أول إجراء يقوم به هو إطفاء المحرك على الفور، ولكن بعد التأكد أنه ذات المحرك الذي نشب به الحريق، حتى لا يتم إطفاء المحرك الآخر السليم لدى الطائرة.

وتابع حديثه قائلا تتمثل الخطوة الثانية، في استخدام أنظمة الإطفاء الذاتي لإخماد الحريق بالمحرك، أما الخطوة الثالثة العمل على فصل الوقود، وزيوت الهيدروليك، والهواء المضغوط عن المحرك مما يضمن عزل المحرك تماما وتعليقه وعزله على جناح الطائرة على هيئة كتلة معدنية لا يشكل أي نوع من الخطورة تذكر.

كما أكد الغامدي أن حينها تستطيع الطائرة استئناف الطيران بسلام بمحرك واحد من خلال الدفة العمودية الخلفية التي تعمل على مقاومة دفع المحرك، ومن ثم يتسنى للطيار القيام بتنفيذ عملية الهبوط الاضطراري، في المطار المناسب لحجم الطائرة.