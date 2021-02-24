نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقبوا أسماء الفائزين في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا واربح 125000 $ في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم من mbc ،الحلم من أهم وأبرز المسابقات التي يتم عرضها في الفترة الحالية علي قنوات أم بي سي، فهي من المسابقات التي يتمكن بها المواطن العربي من الحصول على جائزة المليون دولار أمريكي لتحقيق الربح والفوز ويبدأ في تحقيق الحلم، وبالتالي حالة من البحث المستمر علي جوجل عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم للتقديم عليها والدخول في السحب، ونوفر لكم اليوم من خلال موقعنا ثقفني الأرقام المخصصة في جميع البلدان للاشتراك في المسابقة مسابقة الحلم او دريم والتي تُذاع على شاشة mbc وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة والسحب على 125 الف دولار أمريكي.
أسماء الفائزين في مسابقة الحلم
وسوف يتم الإعلان مساء اليوم على شاشة قناة ام بي سي الرئيسية مع الإعلام مصطفى الاغا عن الفائزين وسوف يتم الإعلان بكل شفافية على الهواء مباشرة من خلال السحب العلني على مكسب 125 الف دولار ويتم ذلك من خلال الاشتراك من خلال ارسال رسالة نصية او من خلال مكالمة هاتفية للاشتراك، ونوفر لكم الأرقام في جميع البلدان العربية.
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من قناة أم بي سي mbc
من خلال كتابة رقم البلد التابع لها عزيزي المتابع يمكنك التقديم علي مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكبرى لتحقيق طموحاتك وهي كالآتي:-
- رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل المملكة العربية السعودية :650444
- رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل جمهورية مصر العربية: 95458
- رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات: 3636
- رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم : 008821622775627.
غير حياتك بالاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الاغا واربح مليون دولار أمريكي
- دولة الكويت 4141
- تونس 85988
- المغرب 9669
- فلسطين 6750
- العراق 2770
- الإمارات العربية المتحدة 6070
- البحرين 94000
- ومن أي بلد اخري 008821622775627
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم علي قناة أم بي سي
يقدم مسابقه الحلم الإعلامي الشهير مصطفى الاغا على قناه ام بي سي mbc في برنامج صدى الملاعب، حيث يقوم بسحب الأسماء التي استطاعت الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح و دخول السحب ليخرج في النهاية فائز واحد يفوز بالجائزة المالية الكبرى، وذلك عن طريق كتابة رقم الهاتف المرادف لبلدك في رسالة نصية وكتابة كلمة حلم أو dream ،والأجوبة على الأسئلة.
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