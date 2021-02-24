نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقبوا أسماء الفائزين في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا واربح 125000 $ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم من mbc ،الحلم من أهم وأبرز المسابقات التي يتم عرضها في الفترة الحالية علي قنوات أم بي سي، فهي من المسابقات التي يتمكن بها المواطن العربي من الحصول على جائزة المليون دولار أمريكي لتحقيق الربح والفوز ويبدأ في تحقيق الحلم، وبالتالي حالة من البحث المستمر علي جوجل عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم للتقديم عليها والدخول في السحب، ونوفر لكم اليوم من خلال موقعنا ثقفني الأرقام المخصصة في جميع البلدان للاشتراك في المسابقة مسابقة الحلم او دريم والتي تُذاع على شاشة mbc وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة والسحب على 125 الف دولار أمريكي.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

وسوف يتم الإعلان مساء اليوم على شاشة قناة ام بي سي الرئيسية مع الإعلام مصطفى الاغا عن الفائزين وسوف يتم الإعلان بكل شفافية على الهواء مباشرة من خلال السحب العلني على مكسب 125 الف دولار ويتم ذلك من خلال الاشتراك من خلال ارسال رسالة نصية او من خلال مكالمة هاتفية للاشتراك، ونوفر لكم الأرقام في جميع البلدان العربية.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من قناة أم بي سي mbc

من خلال كتابة رقم البلد التابع لها عزيزي المتابع يمكنك التقديم علي مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكبرى لتحقيق طموحاتك وهي كالآتي:-

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل المملكة العربية السعودية :650444

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل جمهورية مصر العربية: 95458

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات: 3636

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم : 008821622775627.

غير حياتك بالاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الاغا واربح مليون دولار أمريكي

دولة الكويت 4141

تونس 85988

المغرب 9669

فلسطين 6750

العراق 2770

الإمارات العربية المتحدة 6070

البحرين 94000

ومن أي بلد اخري 008821622775627

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم علي قناة أم بي سي

يقدم مسابقه الحلم الإعلامي الشهير مصطفى الاغا على قناه ام بي سي mbc في برنامج صدى الملاعب، حيث يقوم بسحب الأسماء التي استطاعت الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح و دخول السحب ليخرج في النهاية فائز واحد يفوز بالجائزة المالية الكبرى، وذلك عن طريق كتابة رقم الهاتف المرادف لبلدك في رسالة نصية وكتابة كلمة حلم أو dream ،والأجوبة على الأسئلة.