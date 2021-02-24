نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فورت نايت اخر اصدار وطرق التحميل علي الاجهزة المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت والإصدار الجديد، أصدرت Fortnite Battle Royale مؤخرًا إصدارًا مهمًا وأصبحت واحدة من أكثر الألعاب شعبية على المدى القصير، تم إطلاق استوديو Epic Games الشهير “Fortnight Battle Royale” على منصات متعددة، بما في ذلك XboxOne و Nintendo Switcher و iOS و PlayStation 4 و زون.

تحديث لعبة فورت نايت

مما لا يثير الدهشة أن تحديث لعبة فوت نايت الجديد سيحتوي على العديد من الميزات بما في ذلك ظهور شجرة الكريسماس في بداية العام الجديد، كما سيتم تزويد الشجرة بالعديد من الهدايا من IPIC لمستخدمي اللعبة، بالإضافة إلى شكل الشجرة، الملابس خضعت لتغيير شامل وتطور فريد من نوعه من المرجح أن تستخدم الطائرات العائدة للنقل وأغراض أخرى، الجدير بالذكر أن أبيك أعلنت أنها ستقدم للاعبين عددًا كبيرًا من الهدايا في بداية العام الجديد ومن الممكن تلقي تحديثات لعبة Fortnite لجميع مستخدمي الموسم الجديد 13 من جميع البلدان/ المناطق حول العالم، وهناك عالم جديد وهو مناسب لهواتف Android ومستخدمي iPhone بشرط أن يكتمل تحديث اللعبة في غضون أيام قليلة.

طريقة لتحميل لعبة فورت نايت

Fortnite هي إحدى ألعاب الفيديو التي تم إصدارها في عام 2017 وحازت على الكثير من الشهرة مثل PUBG Mobile التي تم إصدارها في يناير 2021، لقد أوضحنا لك كيفية شحن وظائف اللعبة و uc و Free Fire والحصول على الأحجار الكريمة فيها، لا يقل إجمالي عدد المستخدمين للعبة فورت نايت حول العالم عن 250 مليونًا، والسبب في أهميتها وشعبيتها أنه يمكنك ممارسة الألعاب على العديد من أنظمة التشغيل.

أنظمة التشغيل لعبة فورت نايت

على الكمبيوتر ، مايكروسوفت على PlayStation 4 على هاتف أندرويد على iOS إكس بوكس ​​، ماك أو إس