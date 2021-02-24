شوف عروض جرير على الجوالات تنزل الأسواق بتخفيضات حتى 21% على مختلف العلامات التجارية العالمية

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عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوالات، عرض jarir bookstore مكتبة جرير الأسبوعي في المملكة العربية السعودية، تقدم مكتبات جرير للعملاء باقات تسعير أسبوعية مختلفة، وتشمل هذه الأسعار جميع أجزاء الفرع وجميع أدواته، عرض جرير فريد من نوعه لأنه يوفر عروض أسعار إضافية لعملاء التسوق بالإضافة إلى خدمات جرير، وموقع مكتبة جرير اون لاين الإلكتروني الذي يشمل خدمات الصيانة لجميع الأجهزة الإلكترونية وغيرها من الخدمات الأخرى. عروض الجوالات في جرير على أحدث الهواتف الذكية عروض جرير للجوالات (موبايل Vivo Y 19) بسعر 699 ريالاً، فيما كان سعرها السابق 875 ريالاً.

تقسيط جوالات جرير هاتف Huawei Y9 بسعر 699 ريال سعودي، فيما كان السعر قبل العرض 799 ريال سعودي.

بطاقة سامبا جرير و هاتف Honor 10 Lite لهاتف جرير هو 649 ريالاً، بينما كان السعر قبل العرض 699 ريالاً.

بطاقة خصم جرير و موبايل الكاتيل 599 ريالاً سعودياً، فيما كان السعر قبل العرض 679 ريالاً.

عروض جوالات جرير موبايل Huawei Y12 549 ريالاً، بينما كان سعره السابق 649 ريالاً.

عروض جرير اليوم Realme C2 وصل سعره إلى 499 ريال سعودي. اسعار الجوالات في جرير تخفيضات جرير يبلغ سعر موبايل Redmi 8 من مكتبة جرير اون لاين 489 ريالاً، بينما سعره قبل البيع 519 ريالاً.

عرض جرير هاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro بسعر 899 ريالاً سعودياً، بينما كان السعر السابق 999 ريالاً سعودياً.

اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير وصل سعر هاتف Huawei Mate 30 Pro إلى 2999 ريال سعودي.

جرير ايفون، يبلغ سعر الهاتف المحمول iPhone 7 في مكتبة جرير 1599 ريالاً سعودياً، بينما كان السعر قبل المعرض 1799 ريالاً سعودياً.

عروض جرير هواوي وصل سعر جرير موبايل لهاتف Huawei Nova 7 إلى 1859 ريال سعودي.

عروض الجوالات في جرير السعر الذي قدمته مكتبة جرير للهواتف المحمولة وصل سعر هواتف سامسونج جالاكسي A30 إلى 799 ريالاً بدلاً من 849 ريالاً. طريقة تسجيل العمل المرن وشروط الحصول على المعاش

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