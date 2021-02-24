شوف عروض أسواق العثيم مصر الأسبوعية من 25 حتى 27 فبراير 2021

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم مصر الأسبوعية , تعتبر أسواق العثيم من أكبر الأسواق الموجودة في مصر والسعودية، حيث يأتي ترتيبها بالمركز الثاني بعد بندة من حيث نسبة المبيعات السنوية، وتحتل المركز الثالث في العالم العربي بين شركات التجزئة، وكانت هذه الشركة قد تأسست 21 من شهر مايو عام 1980، ومقرها الرئيسي في الأساس يقع بالرياض.

عروض أسواق العثيم مصر الأسبوعية

تنقسم الأسواق إلى عدة أقسام رئيسية، وفيها يتم تعبئة وإنتاج كافة المنتجات، ويذكر أن أسواق العثيم تضم قسم تحت التنفيذ، وإليكم أهم الأقسام كالتالي:

قسم اللحوم:

يتواجد هذا القسم داخل مصنع زود، حيث يقوم بإنتاج كمية مختلفة من اللحوم المجمدة.

يقوم بتصنيع أنواع البرجر، بالإضافة إلى اللحوم المفرومة.

والجدير بالذكر أن هذه المنتجات تتمتع بدرجة عالية من الجودة.

قسم خاص بالبهارات والمكسرات:

يقوم هذا القسم بتحميص مختلف أنواع المكسرات.

كما أنه يتم طحن كافة البهارات، بالإضافة إلى القيام بعمل أحدث الخلطات البهارات.

يتم ملء مختلف أنواع البقوليات، بالإضافة إلى البهارات التي تم طحنها.

قسم خاص بتعبئة الفواكه والخضار:

يتم فرز الفواكه والخضار وتعبئتهم.

ثم يتم فرز الخضار والفواكه، و إنتقاء أفضل جودة.

وبعد ذلك يتم تخزين الخضروات والفواكه داخل مستودعات بأعلى درجة من البرودة.

برامج المسؤولية الاجتماعية

تحرص شركة العثيم على تقديم مجموعة من البرامج المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، وهي كالتالي:

تحرص الأسواق على عمل زيارات إلى المرضى.

تعمل على القضاء على التدخين.

تشارك في حملات بر الوالدين.

توفر الدعم الخيري.

تقوم بالمحافظة على البيئة.

وبالنسبة لـ عروض أسواق العثيم مصر الأسبوعية من 25 حتى 27 فبراير 2021 فهي كالتالي:-

النشاط ومنافذ البيع

يتنوع نشاط أسواق عبدالله العثيم في عملية البيع، حيث أنها تنقسم بين البيع بالجملة والبيع بالتجزئة لكافة المواد الاستهلاكية، وأيضا المواد الغذائية.

تبيع الشركة جميع المنظفات المستخدمة في المنزل، بالإضافة إلى الصابون، وكافة ألعاب الأطفال.

يظهر نشاط الشركة في أنها تقوم بتنفيذ كافة المخابز، بجانب المراكز الترفيهية، كما أنها تركز على عمل مراكز خاصة للتدريب العمالة.

كما أن منافذ البيع تختلف وتتعدد لتكون في هايبر ماركت، بالإضافة إلى سوبر ماركت.