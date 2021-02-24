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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم مصر الأسبوعية من 25 حتى 27 فبراير 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم مصر الأسبوعية , تعتبر أسواق العثيم من أكبر الأسواق الموجودة في مصر والسعودية، حيث يأتي ترتيبها بالمركز الثاني بعد بندة من حيث نسبة المبيعات السنوية، وتحتل المركز الثالث في العالم العربي بين شركات التجزئة، وكانت هذه الشركة قد تأسست 21 من شهر مايو عام 1980، ومقرها الرئيسي في الأساس يقع بالرياض.
عروض أسواق العثيم مصر الأسبوعية
تنقسم الأسواق إلى عدة أقسام رئيسية، وفيها يتم تعبئة وإنتاج كافة المنتجات، ويذكر أن أسواق العثيم تضم قسم تحت التنفيذ، وإليكم أهم الأقسام كالتالي:
قسم اللحوم:
- يتواجد هذا القسم داخل مصنع زود، حيث يقوم بإنتاج كمية مختلفة من اللحوم المجمدة.
- يقوم بتصنيع أنواع البرجر، بالإضافة إلى اللحوم المفرومة.
- والجدير بالذكر أن هذه المنتجات تتمتع بدرجة عالية من الجودة.
قسم خاص بالبهارات والمكسرات:
- يقوم هذا القسم بتحميص مختلف أنواع المكسرات.
- كما أنه يتم طحن كافة البهارات، بالإضافة إلى القيام بعمل أحدث الخلطات البهارات.
- يتم ملء مختلف أنواع البقوليات، بالإضافة إلى البهارات التي تم طحنها.
قسم خاص بتعبئة الفواكه والخضار:
- يتم فرز الفواكه والخضار وتعبئتهم.
- ثم يتم فرز الخضار والفواكه، و إنتقاء أفضل جودة.
- وبعد ذلك يتم تخزين الخضروات والفواكه داخل مستودعات بأعلى درجة من البرودة.
برامج المسؤولية الاجتماعية
تحرص شركة العثيم على تقديم مجموعة من البرامج المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، وهي كالتالي:
- تحرص الأسواق على عمل زيارات إلى المرضى.
- تعمل على القضاء على التدخين.
- تشارك في حملات بر الوالدين.
- توفر الدعم الخيري.
- تقوم بالمحافظة على البيئة.
وبالنسبة لـ عروض أسواق العثيم مصر الأسبوعية من 25 حتى 27 فبراير 2021 فهي كالتالي:-
النشاط ومنافذ البيع
- يتنوع نشاط أسواق عبدالله العثيم في عملية البيع، حيث أنها تنقسم بين البيع بالجملة والبيع بالتجزئة لكافة المواد الاستهلاكية، وأيضا المواد الغذائية.
- تبيع الشركة جميع المنظفات المستخدمة في المنزل، بالإضافة إلى الصابون، وكافة ألعاب الأطفال.
- يظهر نشاط الشركة في أنها تقوم بتنفيذ كافة المخابز، بجانب المراكز الترفيهية، كما أنها تركز على عمل مراكز خاصة للتدريب العمالة.
- كما أن منافذ البيع تختلف وتتعدد لتكون في هايبر ماركت، بالإضافة إلى سوبر ماركت.
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