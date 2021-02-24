شوف أحدث عروض الطازج من العثيم وتنزيلات تتعدى 50% على المخبوزات والحلويات الطازجة والتسالي

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عمر شويل - جدة أحدث عروض الطازج من العثيم، تهدف شركات عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية إلى أن تزود العملاء بمنتجاتها الاستهلاكية العالية الجودة والآمنة، ويقوم موظفو عبدالله العثيم بتلبية جميع متطلبات العملاء والاستمرار في إرضائهم لتحقيق الأهداف المرجوة، وشركة هايبر العثيم ذات خدمات عالية الجودة وتكون دائمًا في المقدمة، ولكي تحقق هذه الأهداف يعد هايبر ماركت أسواق العثيم طرق علمية يمكن من خلالها تطوير غذاء آمن وعالي الجودة. عروض العثيم على المخبوزات والحلويات عروض العثيم الاسبوعية عرض خاص على بسبوسة بسكويت اللوتس، خصم 50٪ فقط بسعر 21 ريال سعودي للكيلو جرام بدلاً من 42 ريال سعودي.

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