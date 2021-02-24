نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت التحديث الاخير علي جهاز ايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت، نظرًا لأن أكثر أجهزة iPhone متوافقة مع اخر تحديثات ألعاب فورت نايت، يمكنك تحميل ألعاب فورت نايت على iPhone في عدة خطوات بسيطة، لا تحتاج لعبة فورت نايت إلى تحميل العديد من الميزات ولكن يجب تلبية بعض هذه الميزات في أنواع مختلفة من أجهزة استقبال ألعاب فورت نايت لضمان تحميل سريع وكامل على الأجهزة المختلفة.

تحميل لعبة فورت نايت

لعبة فورت نايت 2021، بعد إعلان Epic Games عن إصدار تحديث للعبة فورت نايت يبحث العديد من مستخدمي ألعاب فورت نايت عن التحديثات الواردة في اللعبة، ويبدأ جميع مستخدمي لعبة فورت نايت حول العالم في البحث عن أهم محتوى إضافي من هنا، بالنسبة للإصدار الجديد من فورت نايت سنقدم لك الخطوات التالية:

أهم تحديثات لعبة فورت نايت 2021

أعلنت الشركة المالكة للعبة “فورت نايت” أنها أزالت بعض الأدوات والمعدات المستخدمة في لعبة فورت نايت مثل تلك المستخدمة في Creative Islands.

هناك بعض الأوضاع الجديدة في لعبة فورت نايت مثل وضع Earth في “Arc de Triomphe” و “Lava”.

تمت زيادة عدد الأسلحة الأجنبية من نفس النوع التي يمكن شراؤها من روبوت سلاح واحد إلى 5.

إن نقطة إنزال القنبلة الحارقة هي بالتأكيد سمة من سمات يوم كذبة أبريل ولها صوتها الخاص.

تحديثات جديدة فى لعبة فورت نايت

سيتم دمج وضع معركة الفريق مع SoldGold.

وجود العسل الذي يمكن استخدامه كغذاء جديد في فورت نايت ووجود النحل.

عادت العديد من أشكال الزومبي المختلفة.

السلاح الجديد الذي تم إرجاعه بعد التحديث سيكون مسدس Flintlock Pirate Pistol.