شوف عروض جرير على الشاشات والجوال تخفيضات ولا في الخيال تصل ل 50%

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تنزيلات جرير وصل سعر Cisco WAP571 نطاق تردد لاسلكي منفذين LAN، تيار متردد لاسلكي إلى 899 ريال سعودي.

HP DesignJet T100 وصل سعرها إلى 3149 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر شاشة أل جي بدقة 65 بوصة إلى 199999 ريال سعودي.

شاشة سامسونج “85 بوصة” بدقة عالية الترا اتش وصل سعرها إلى 10999 ريال سعودي، بدلاً من سعر 21999 ريال سعودي.

وصل سعر شاشة سامسونج “82 بوصة” إلى 17999 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة سامسونج “55 بوصة” بدقة عالية فور كي الترا اتش 3299 ريال سعودي، بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.

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بلغ سعر ابل ايفون اكس اس بسعة حجم “256 جيجا بايت” اللون الذهبي إلى 4399 ريال سعودي، بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي. تخفيضات جرير هاتف ابل ايفون اكس اس ماكس بسعة حجم “64 جيجا بايت” بلغ 4499 ريال سعودي، بدلاً من سعر 4749 ريال سعودي.

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