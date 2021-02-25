شوف عروض بنده الأسبوعية تصل ل 70% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية التي ليس لها مثيل متجر بنده من أفضل المتاجر المتخصصة في بيع مستلزمات المنزل والمنتجات الغذائية ومنتجات التجميل وغير ذلك، ونحن جئنا اليوم إليكم لكي نذكر لكم افضل العروض المقدمة من بنده لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده فبراير 2021م: تخفيضات بنده وصل سعر مرقة الدجاج ماجي إلى 12.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 17.95 ريال سعودي.

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