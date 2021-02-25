نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المنيع الجديدة على الاجهزة الكهربائية والتكييفات تستمر حتى 1-3-2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المنيع الجديدة , الأجهزة الكهربائية جزء هام في كل بيت، وعند الرغبة في شراء أي جهاز من تلك الأجهزة، بالطبع يقوم العملاء بالبحث في الكثير من المتاجر الالكترونية، والتي قد تساعدهم في العثور على ما يحلمون به، والذي يشمل على السعر المناسب، الجودة العالية، والماركة المعروفة، خاصًة الذين يؤسسون عش الزوجية يريدون فدومًا يحرصون على اختيار أجهزة تظل تعمل بنفس الكفاءة لسنوات طويلة.

عروض المنيع الجديدة

ولهذا سنساعدك اليوم بالتعرف على تفاصيل شركة المنيع للأجهزة الكهربائية التي تعتبر عنوان الثقة لشراء كل الأجهزة بضمان تام وباسعار لا تقبل المنافسة، والحصول على خدمات متميزة أيضًا.

والآن نستعرض معًا أجدد عروض المنيع على الأجهزة الكهربائية والأجهزة الصغيرة بالإضافة إلى عروض التكييفات والتي سوف تستمر حتى الأول من شهر مارس 2021، والعروض كالتالي:-

أولًا :- عروض التكييفات

ثانيًا:- عروض الشاشات

ثالثًا:- عروض الأجهزة المنزلية

شركة المنيع للأجهزة الكهربائية

تأسست الشركة في عام 1984، على يد مؤسسها حمد عبد الله المنيع، المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، كانت في البداية عبارة عن متجر صغير في حراج بن قاسم، ولكن مع مرور السنوات والاستمرار في كسب ثقة وإعجاب العملاء.

أصبح هذا المحل الصغير، شركة كبيرة لها اسم يلمع في تجارة الأجهزة الكهربائية أصبح للشركة ما يزيد عن 30 فرع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية مثل جدة، جيزان، الخرج، ومازالت الشركة تطمح في افتتاح المزيد من الفروع.

حتى العملاء يجدونه أكثر الأماكن وثوقًا للحصول على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأجهزة التكييف، من مختلف الماركات العالمية والمحلية، وبسبب العروض والتخفيضات التي يمنحها المتجر لعملائه أصبحت عبارة (عروض المنيع للأجهزة الكهربائية) تتصدر كل محرك البحث للحصول على أفضل الأجهزة بأقل الأسعار.