شوف عروض بنده السعودية جديدة موفرة وخصومات مذهلة

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية Panda جديدة وموفرة، حيث يقدم هايبر بنده Hyper Panda في السعودية أقوى الخصومات، وفي عروض بنده لهذا الاسبوع خصومات بنصف السعر على أسعار بعض المنتجات المختارة، وعروض خاصة على المقاضي الشهرية وعروض الطازجة، والتي تأتيكم طازجة بشكل يومي فور طلبها، وتبدأ عروض بنده بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021 على أن تنتهي مدة العروض في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 مارس 2021 أو حتى نفاذ الكمية، وإليكم كافة التفاصيل حول تخفيضات بنده المذهلة والخصومات التي تصل حتى 70%. عروض بنده السعودية عبوة ترويجية من 6 قطع حليب مبخر بوني كامل الدسم 170 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

4 علب قشطة لونا 155 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 18 ريال سعودي.

4 علب شبيهة قشطة بوك 170 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 14 ريال سعودي.

أوفر عروض بندة السعودية حليب مجفف كامل الدسم 1800 جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 62.95 ريال سعودي.

عروض وتخفيضات بنده عرض 2.5 لتر حليب مجفف كامل الدسم لونا بسعر 62.95 ريال سعودي بدلًا من 76.95 ريال سعودي.

عرض 480 جرام شوكولاتة مينيز مشكلة من نستله + 15% خصم أو 255 جرام شوكولاتة ميني مومينتس من كيت كات + 20% خصم أو 427 جرام شنكي + 20% خصم بسعر 19.95 ريال سعودي. عروض بنده أقوى تخفيضات هايبر بنده 2 كيلو زبادي ندة طازج كامل الدسم بسعر 10.50 ريال سعودي بدلًا من 14.50 ريال سعودي.

3 قطع × 160 جرام زبادي يوناني من ندى بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

عرض خاص على لبنة بريزيدن التركية 550 جرام للحبة بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 21.25 ريال سعودي.

قالب جبنة شيدر مطبوخة من لونا 1.8 كيلو بسعر 26.50 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

عرض خاص عبوة ترويجية جبنة كيري المربعات 2 × 432 جرام بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

عرض جبنة كريمي من أنكور قابلة للدهن 900 جرام بسعر 15.50 ريال سعودي بدلًا من 27.50 ريال سعودي.

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