نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أضخم عروض مكتبة جرير والخصومات على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أضخم عروض مكتبة جرير والخصومات في هذه المقال سوف نعطيكم نبذة صغيرة عن طبيعة شغل وتعاملات مكتبة جرير والطريقة التي تتابعها في التجارة وما هي المنتجات التي تقوم بتصديرها للأسواق فهي من اكبر وأضخم واشهر المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية وتكون أعمالها في تجارة أدوات المكتبة سواء ألعاب أطفال أو أدوات مدرسية وأيضا تكون معاملاتها التجارية سواء جملة أو بالقطعة وأيضا تقوم بطباعة الكتب ونشرها وبيعها سواء باللغة العربية أو الانجليزية وتقوم أيضا بعمل أضخم عروض لمكتبة جرير وخصومات علي ألأجهزة الكهربائية وهواتف المحمول واللابتوبات والايباد وغيرها الكثير من الأجهزة الأخري وتقوم أيضا بتصدير أدوات الرسم من أوراق وألوان وفرش والخامات المختلفة فهي تدعم الأسواق بمنتجات كثيرة ومتنوعة مما يجعلها الأكثر تميزا وان لمكتبة جرير فروع كثيرة ومتفرقة ولكن الفرع الأساسي لها يوجد بالمملكة العربية السعودية . العروض الأسبوعية من مكتبة جرير على الأجهزة الكهربائية: هاتف سامسونج جلاكسي s20الترا بمسحاة 128 جيجا بايت لونه رمادي كوزميك فقط بسعر 3449 ريال سعودي. ساعة ماركة ابل أصدار 6 44+Gps ،Nike cellular لون رمادي فلكي هيكل خامة ألومنيوم فقط بسعر 2159 ريال سعودي. ايربودز برو ماركة ابل سماعة أذن داخلية لاسلكية بلوتوث حافظة فقط بسعر 949 ريال سعودي. تليفزيون ماركة سامسونج ju6400،75 دقة 4k الترا اتش دي فقط بسعر 4999 ريال سعودي. تليفزيون ماركة سامسونج tu8000>82 دقة 4k الترا دي اتش أل أي دي فقط بسعر 7919 ريال سعودي . تليفزيون ماركة LG 75un7180pvc بوصة ،بدقة 4k الترا اتش دي .أل أي دي فقط بسعر 5049 ريال سعودي . عروض على التابلت واللابتوب: ايديا باد فليكس 14itl05.5 للابتوب ماركة لينوفو تصميم 2فى 1 متحول فقط بسعر 1799 ريال سعودي. ايباد برو 12.9 ماركة ابل كمبيوتر لوحي يدعم خاصية الواي فاي 12.9 بوصة و256 جيجا بايت فقط بسعر 4899 ريال سعودي. يوجا سلم 14itl05.7 ماركة لينوفو كمبيوتر محمول 14 بوصة .الجيل الحادي فقط بسعر 3699ريال سعودي. ميد باد تي 10 اس كمبيوتر لوحي ماركة هواوي يدعم خاصية الواي فاي 10.1 بوصة بسعة 32 جيحا بايت فقط بسعر 709 ريال سعودي . ماك بوك برو 13.touch+retinea bar كمبيوتر محمول ماركة ابل 13.3 بوصة انتل فقط بسعر 8549 ريال سعودي. وزارة التعليم تتيح حساب المعلمة بتطبيق الروضة الافتراضية بالمملكة1442

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