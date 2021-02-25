شوف عروض بنده السعودية الاسبوعية اوفر عروض

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الاسبوعية عروض وتخفيضات بنصف السعر على أسعار المنتجات الغذائية، يقدم هايبر بنده Hyper Panda أقوى عروض بنده اليوم في السعودية، وتستمر العروض لمدة 7 أيام بداية من يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، وتنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 أو حتى نفاذ الكمية، ومن أوفر عروض بنده Panda عرض خاص على عبوة ترويجية من زيت دوار الشمس من نور 2 عبوة × 1.5 لتر بسعر خاص 28.95 ريال سعودي بدلًا من 37.95 ريال سعودي، عرض 1.5 لتر زيت الذرة النقي من ألفا بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي، عرض حصري على 1.5 لتر زيت طبخ حياة أو زيت دوار الشمس شروق بسعر 10.95 ريال سعودي. عروض بنده السعودية الاسبوعية عرض 1.8 لتر زيت ذرة الجود بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

عرض 1.8 لتر زيت دوار الشمس الجود بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

عرض 1.5 لتر زيت نباتي نخلتين بسعر 10 ريال بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

عرض 500 مل زيت زيتون بكر ممتاز رحمه بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 20.75 ريال سعودي.

عرض 2 عبوة زيت زيتون ساسو 175 مل بسعر 16.50 ريال سعودي بدلًا من 23.90 ريال سعودي.

عرض 2 عبوة 400 مل زيت زيتون بكر من السوسن بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 38.50 ريال سعودي.

عرض 2 لتر زيت زيتون بكر من الراقي بسعر 44.95 ريال سعودي بدلًا من 63.50 ريال سعودي.

عرض على خليط 500 مل من زيت زيتون بكر ومتبقي زيتون بيتوتي بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

عرض 250 مل زيت زيتون بكر ممتاز من الوزير بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 13.95 ريال سعودي. هايبر بنده عرض زيت زيتون بكر ممتاز عضوي 500 مل من عافية بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 27.50 ريال سعودي.

عرض زيت زيتون بكر ممتاز 250 مل بالفلفل والريحان والبلسمك خاص من عافية بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

عرض 2 لتر زيت زيتون بكر ممتاز من عافية بسعر 44.94 ريال سعودي بدلًا من 68.95 ريال سعودي.

عرض زيت طبخ 2.9 لتر من ليزا بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

عرض 2.9 لتر زيت دوار الشمس من عافية بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

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عرض 500 جرام سكر موسكوفادو داكن من وايت ورتس بسعر 11.95 ريال سعودي.

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عرض 10 كيلو أرز أبيض بنجابي من الشعلان بسعر 66.95 ريال سعودي بدلًا من 79.50 ريال سعودي.

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