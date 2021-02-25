نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب مسابقة الحلم الجديد 2021 على جائزة الـ 125.000$ واسم الفائز السابق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق ومحبي مسابقة الحلم 2021 في ثوبها الجديد وجوائزها الأكبر على الإطلاق التي تخطت حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، مساء اليوم، للسحب على أولى جوائزها بقيمة 125 ألف دولار، حيث سيعلن الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، اسم أول فائز في مسابقة هذا العام في السحب الذي سيتم سحبه عشوائيًا على الهواء مباشرةً، ثم الاتصال بالفائز هاتفيًا والتواصل معه والحصول على المعلومات الخاصة به، من أجل تحديد موعد تسليمه الجائزة، مع العلم أن طلبات التقديم والاشتراك مسامرة حتى قبيل السحب بساعة، ويمكن الاشتراك من جميع الدول عبر الرقم المرادف لكل دولة، او التواصل من خلال الرقم الدولي الموحد.

ضوابط حول مسابقة الحلم

جدير بالذكر أن إدارة المسابقة، وضعت عددًا من الشروط والضوابط المنظمة لها، والتي من أبرزها تخطي عمر المشترك سن الرشد وهو 18 عامًا، مع استبعاد جميع أقارب العاملين بالمسابقة وببرنامج صدى البلد وبالقناة حتى الدرجة الرابعة، ضمانًا للشفافية والحيادية، مؤكدة فتح باب الاشتراك عبر الطرق التقليدية المعروفة، اعتبارًا من 1 يناير 2021، حتى 31 ديسمبر من العام ذاته، مع العلم ان آخر فائز في المسابقة، وتحديدًا على جائزة الحلم الأكبر 2020، كان المصري المقيم بالعاصمة السعودية الرياض، حاتم هيكل، وتم بالفعل تسلمه جائزته، مع العلم أن الاشتراك متاح الآن من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم أو Join على الرقم المرادف لبلدك، ويمكن معرفة التفاصيل وأرقام الاشتراك من خلال: مسابقة الحلم.

الاشتراك من خلال خدمة الرسائل والجوال

ويمكن الاشتراك أيضًا من خلال خدمة الرسائل النصية، بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لدولتك، ثم الإجابة على سؤال سوف يصلك بشكل صحيح، مع الموافقة على استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى من المنظم على هاتفه المحمول، كما أصبح الآن أيضًا الاشتراك متاحًا من خلال تطبيق مسابقة الحلم للجوال المتوفر للتحميل عبر متجري آبل واندرويد لكافة أنواع الهواتف الذكية، ثم تثبيته وتسجيل رقم موبايلك واتباع باقي خطوات الاشتراك وتسجيل البيانات.

الاشتراك من خلال الموقع الرسمي للمسابقة

كما يُمكن الاشتراك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لـ مسابقة الحلم، ثم تعبئة البيانات الشخصية الخاصة بك كاملة عبر النموذج المُدرج الموج بالموقع، ثم الموافقة على شروط وبنود المسابقة، ثم الضغط على موافق.