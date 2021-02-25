نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شهر مارس داخل لولو هايبر ماركت علي المواد الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شهر مارس داخل لولو هايبر ماركت مميزة وأكثر من رائعة، يعتبر لولو هايبر ماركت من أفضل السوبر ماركت المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية وأكثرها انتشارا يتواجد حوالي ٢٠٠ فرع داخل السعودية، ينتظر الجميع عروض لولو المميزة حيث تشمل جميع المنتجات التي تحتاج إليها الأسرة والمنزل من مواد غذائية وأجهزة كهربائية والجوالات وأجهزة الكومبيوتر والعديد من المنتجات الأخرى.

عروض شهر مارس للموارد الغذائية

كما عودناكم دائما بتوفير جميع العروض والتخفيضات و الخصومات بالتفصيل سوف نوضح لكم مجموعة من العروض المتاحة الان:

تاج الهند أرز بسمتي أبيض ١٠ كج هندي طويل الحبة درجة أولى،يتوفر المنتج بسعر ٦٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٦.٩٥ ريال سعودي.

دجاج ساديا ١.٢كج *١٠ يتوفر المنتج بسعر ١١٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٥٠ ريال سعودي.

اريال مسحوق غسيل ٢.٥ كج Arial washing powder 2.5 kg، يتوفر المنتج بسعر ٢١.٥٠ ريال سعودي بدلا من ٤٦.٥٠ ريال سعودي.

نور زيت دوار الشمس ٣ لتر Nour sunflower oil 3ltr، يتوفر المنتج بسعر مميز ٢٦.٩٥ بدلا من ٣١.٧٥ ريال سعودي.

روبيان مزارع طازج ٨٠/١٠٠ للكيلو يتوفر المنتج بسعر مميز ١٩.٩٠ ريال سعودي بدلا من ٢٦.٩٥ ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت

سمك سبريم ٤٠٠/٦٠٠ للكيلو، يتوفر المنتج بسعر ٣٣.٩٠ ريال سعودي بدلا من ٤٢.٩٠ ريال سعودي.

سمك شعري وسط للكيلو ١٨.٩٠ ريال سعودي بدلا من ٢٩.٩٠ ريال سعودي.

مكعبات لحم بقري كولومبي سعر الكيلو ٢٢.٩٠ ريال سعودي بدلا من ٢٩.٩٥ ريال سعودي.

قطع لحم كيني بالعظم سعر الكيلو الواحد ٣٣.٩٠ ريال سعودي بدلا من ٤٣.٩٠ ريال سعودي .

لحم بقري تندرلوين بقري كولومبي سعر الكيلو الواحد ٥٩.٩٠ ريال سعودي بدلا من ٧١.٥٠ ريال سعودي.

لحم نعيمي شاة مقطع بالعظم سعر الكيلو الواحد ٣٦.٩٠ ريال سعودي بدلا من ٤٨.٩٥ ريال سعودي.

سلمون نرويجي كامل منظف ٣/٢ للكيلو، يتوفر المنتج بسعر ٤١.٥٠ ريال سعودي بدلا من ٥٢.٩٠ ريال سعودي.

الغدير بيض صغير الحبة عدد ٣٠ بيضة، يتوفر المنتج بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٧.٠٥ ريال سعودي.

المراعي عصير طازج ١.٥ لتر، يتوفر المنتج بسعر ٧٠٩٥ ريال سعودي بدلا من ١١ ريال سعودي.