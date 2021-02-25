شوف عروض وتخفيضات بنده بكافة الفروع لكل عملائها بأرخص الأسعار

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عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده العديد من الميزات التي تجعله محط أنظار الجميع، فعلاوة على التخفيضات المُقدمة في الأسعار يوجد أيضًا أقوى الأطعمة والمنتجات الاستهلاكية الأسبوعية مهما كانت احتياجاتك منها، فكل هذا يمكنك أن تجده في مكان واحد فقط لا غير هو هايبر بنده، الذي يستخدم أفضل الخامات وبأسعار معقولة بإمكانها أن ترضي الجميع، وقد نشأت شركة في السعودية واعتبرت من أكبر شركات التجزئة ثم تطورت لتصبح أحد أهم الشركات في هذا المجال.

نبذة عن شركة بندة

يتبع شركة بنده أكثر من 400 سوبر ماركت داخل دولة السعودية، وقد بلغ عدد العاملين بها جوالي 30 ألف موظف ولم تتوقف عند هذا الحد بل تفرعت في أكثر من دولة وانتشرت في دبي والإمارات، وسعت لاستكمال مسيرتها في القيام بخطط متنوعة للتوسع في الأقاليم الدولية والداخلية.

أهم الجوائز التي حصلت عليها شركة بنده

حصلت شركة بنده على أكثر من علامة تجارية وانتشرت داخل مجموعة من الأسواق المعروفة.

حازت على جائزة الأمير نايف تحديدا سنة 2005.

نالت جائزة أفضل شركة لبيع التجزئة في السعودية سنة 2005، كما حصلت عليها بالنسبة للشرق الأوسط سنة 2006.

نالت جوائز في التميز في الأعمال المتعلقة بالأغذية، حتى أصبحت من أبرز الأسواق في العالم العربي سنة 2014.

عروض اللحوم الحمراء المقدمة من عروض بنده

كيلوغرام واحد من اللحم البقري الأسترالي يُباع بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو لحم استرالي سعره 39.95 ريال.

كيلوغرام واحد من كفتة اللحم البقري الأسترالي يكلف 33.95 ريال سعودي.

سعر كيلو سجق بقري أسترالي 34.95 ريال سعودي.

سعر كيلو اللحم من عظمة فخذ الضأن الأسترالي 38.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم خروف منزوع العظم في أستراليا هو 43.95 ريال سعودي.

كيلو لحم ضأن فخذ أسترالي سعرها 48.95 ريال.

عروض الأسماك المقدمة من بنده

كيلو سمك صغير يصل سعره إلى 9.95 ريال.

سعر 1 كيلو سردين 4.95 ريال.

كيلو جمبري البحر سعره 59.95 ريال سعودي.

كيلو سمك الحمام الأبيض سعره 22.95 ريال.

سلطة سمار البحر بمقدار كيلو تباع بـ 39.95 ريال.

سمك الهامور سعر الكيلو منه 34.95 ريال.

هذا وقد استعد معرض بنده بتقديم أفضل ما لديه من عروض وخدمات خاصة لعملائه حيث يعتبرهم المكسب الحقيقي له.