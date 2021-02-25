نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الغذائية التموينية بتنزيلات تصل الى 40% على اللحوم والأسماك والتوابل ومنتجات الالبان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الغذائية التموينية، تعتبر أسواق هايبر بنده لبيع المنتجات الغذائية من أكثر الأماكن التي تحظى بشعبية كبيرة وواسعة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب أن بندة من أقدم الأسواق التي تم تأسيسها في السعودية، كما أنها نجحت في افتتاح فرع لها في كل مدن ونواحي المملكة، ومن أسباب تميز هايبر ماركت بنده تقديمها لمجموعة عروض متنوعة للعملاء بشكل أسبوعي. عروض بنده اليوم عروض هايبر بندة جدة بلغ سعر كيلو سمك دينيس 34 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع بلغ سعر كيلو جمبري مزرعة 27 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم بلغ سعر كيلو ثوم صيني حبة كاملة 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.

عروض بنده جدة بلغ سعر كيلو سمك قاروص 24 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم بلغ سعر كيلو بهارات الكبسة 33 ريال سعودي بدلاً من سعر 44 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الاسبوع بلغ سعر علبة زيت زيتون صافي الوزير 500 مل 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده على المنتجات الغذائية عروض هايبر بنده بصفحة واحدة بلغ سعر كيلو صدر حبش مدخن حلواني أخوان 95 ريال سعودي بدلاً من سعر 115 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية بلغ سعر كيلو جبنة رومي هيلثي فود 33 ريال سعودي بدلاً من سعر 50 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعي بلغ سعر كيلو جبن قليل الدسم هايلاند قريش 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.

عروض بنده جده بلغ سعر كيلو مرتديلا دجاج سادة حلواني إخوان 38 ريال سعودي بدلاً من سعر 50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم بلغ سعر كيلو مربى التوت الشامي والفراولة 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي. موعد بداية الاختبارات النهائيه 1442

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