نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار وجبات ماكدونالدز بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار وجبات ماكدونالدز بالمملكة العربية السعودية وتعد مطاعم ماكدونالدز أحد أشهر المطاعم ليس على المستوى العربي فقط بل والعالمي أيضا، كما ان فروعها منتشرة في مختلف أرجاء العالم وتعتبر الوجهة الأولى لكل من يرغب في تناول الوجبات السريعة كما أن مطاعم ماكدونالدز ملتزمة بتعاليم الذبح الإسلامي في مختلف البلاد العربية وتقوم بعمل عروض خاصة بوجبات الأطفال وتقديم هدايا لهم.

وجبات ماكدونالدز السعودية

تقوم سلسلة ماكدونالدز بتقديم عدد من العروض الخاصة بمختلف أسعار الوجبات المميزة من سندويشات البرجر و بانيه الدجاج ووجبات أخرى مميزة منها؛

وجبة المشروم ب27 ريال، وجبة الكلوب هاوس ب27 ريال، وجبة الميكسيكانو ب27 ريال، أما عن أسعار السندويشات بمطاعم ماك في المملكة هي؛

بيج ماك ب 13 ريال، كلوب هاوس ب20 ريال، مكسيكانو ب20 ريال، المشروم ب20 ريال، جراند تشيكن ب20 ريال، جراند تشيكن سبايسي ب17 ريال، جراند تشيكن ديلوكس ب 17 ريال، ليتل تاستي فراخ ب9 ريال، ماك رويال ب 15 ريال.

أسعار وجبات ماك للأطفال

ولم يقتصر دور مطاعم ماك في تقديم أفضل الوجبات لعملائه فقط من حيث جودة المذاق التشكيلة الرائعة من مختلف الوجبات والسندويشات أيضا بل قام بتخصيص عدد من الوجبات المميزة للأطفال والتي تقدم لهم مصحوبة بهدية يقوم الطفل باختيارها من عدد من الهدايا المتوفرة كما تقدم مطاعم خدمة إقامة حفلات أعياد الميلاد للأطفال مما يضفي البهجة والسعادة عليهم كما أنه يتواجد عدد من فروعها مكان مخصص لألعاب الأطفال، أما عن قائمة أسعار وجبات ماك للأطفال هي؛

وجبة بيف برجر للأطفال ب 11 ريال، وجبة تشيكن برجر للأطفال ب13 ريال، وجبة التشيز برجر للأطفال ب12 ريال، وجبة التشيكن ناجتس للأطفال ب13 ريال، كما يتوفر عدد من الوجبات الأخرى التي يمكن اعدادها بناءا على رغبة العميل.