نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده Panda على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية وتخفيضات بنصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده Panda على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية في عروض مميزة تقدمها بنده لعملائها أسبوعياً فالجميع يبحث عن العروض بشكل مستمر ودائم لكل من يبحث عن عروض مميزة تقدم ليستطيع شراء الجهاز الذي يريده دون الحاجة للتعب، والبحث عن عروض مميزة، لذلك تنفرد بنده بتقديم عروض، وأسعار مذهلة لكل عملائها على الهواتف الذكية وملحقاتها، أو السلع الغذائية، والشاشات الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية في جميع فروع بنده.

أقوى عروض بنده Panda على الهواتف الذكية

تقدم بنده عروض، وتخفيضات قوية على الجوالات الذكية.

هاتف هواوي واي 9 أي، Huawei Y9A، بسعر 1089 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 3.4، Nokia 3.4، بسعر 525 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كي 12، Lenovo K12 Note، بسعر 599 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي.

هاتف أونور واي 9 أي، Honor 9X lite، بسعر 719 ريال سعودي.

هاتف أونور 10 اكس لايت، Honor 10x Lite، بسعر699 ريال سعودي.

الكاتيل 3 اكس،Alcatel 3x5061U، بسعر699 ريال سعودي.

الكاتيل 1، Alcatel 1، بسعر 209 ريال سعودي.

هواوي نوفا 7 أي، Huawei NOVA 7i، بسعر 879 ريال بدلاً من 1149 ريال سعودي.

عرص نصف السعر على سماعة بلوتوث ماك،Mak Bkuetooth Header، بسعر 19.50 ريال بدلاً من 39 ريال سعودي.

شاحن يو اس بي أيل (20 واط)، Apple USB-C Power Adaper (20W)،بسعر 85 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي.

شاحن ماغسيف أبل، Apple Magsafe Charger، بسعر 169 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي.

A قرص تخزين توشيبا 1 تيرا بايت، Toshiba Hard Drive (1TB)، بسعر 189 ريال بدلاً من 229 ريال سعودي.

B قرص تخزين توشيبا 2 تيرا بايت، Toshiba Hard Drive (2TB)، بسعر 279 ريال بدلاً من 328 ريال سعودي.

عرض نصف الثمن على كابل أيفون / مايكرو جولف أو يو اس بي، Golf Lightning / Android Or USB Cable، بسعر 17.50 ريال بدلاً من 35 ريال سعودي.

عرض نصف السعر على شاحن متنقل قو وي، Goui Power Bank Lapu 7.000 mAh، بسعر 77.50 ريال سعودي بدلاً من 155 ريال سعودي.

أقوى عروض بنده Panda على الشاشات الإلكترونية

تقدم عروض بنده تخفيضات مذهلة على الشاشات الإلكترونية، والأجهزة الإلكترونية سارع بالشراء قبل نفاذ العرض.

تلفزيون دورا، Dora TV، شاشة مقاس 55 بوصة، بدقة 4K، تلفزيون ذكي، بسعر 1439 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي.، ومن ضمن المزايا بها خدمة التوصيل المجاني.

تلفزيون إمبكس جلوريا، Impex Gloria TV، مقاس الشاشة 56 بوصة، بدقة وضوح عالية 4K، بها مدخل USB، تلفزيون ذكي، بسعر 1699 ريال بدلاً من 2409 ريال سعودي، وخدمة التوصيل مجانية.

جهاز أندرويد للتلفزيون مي، mI Android TV FHD، بسعر 159 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي.

تلفزيون تي سي إل، TCL TV، مقاس الشاشة 70 بوصة، دقة وضوح الشاشة 4K، تلفزيون ذكي، بسعر 2899 ريال بدلاً من 4499 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل المجانية.