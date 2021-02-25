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عمر شويل - جدة طريقة تحضير المقرمشات المملحة بطريقة شهية، تعتبر المقرمشات من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويتم تناولها في أوقات التسالي مشاهدة التلفاز، حيث تعتبر المقرمشات والسناكس تمد الجسم بالطاقة وتجعل الإنسان لا يشعر بالجوع بين الوجبات وتحتوي على سعرات حرارية قليلة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة تحضير المقرمشات المملحة بطريقة شهية في المنزل.

طريقة عمل المقرمشات المملح

المكونات، كوب من الدقيق ونصف ملعقة من السكر والخميرة وربع ملعقة من الملح وملعقتين من الزيت وثلث كوب من الماء الدافئ وملعقة من بيكربونات الصوديوم و زبدة ذائبة و2كوب ماء.

طريقة تحضير مقرمشات مالحة

في الخطوة الأولى يجب عليك أن تكون يجب تسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم تجهيز وعاء صغير أو إضافة في الخميرة والسكر والماء الدافئ وتقلب المكونات مع بعضها وتترك في مكان دافئ لمدة عشر دقائق، لكي تختمر بعد ذلك يتم تجهيز وعاء كبير ويضاف فيه الدقيق والملح وبعد أن تتخمر الخميرة جيداً نقوم بإضافته وتعجن المكونات مع بعضها حتى تصبح عجينة متماسكة ومتجانسة مع بعضها.

في الخطوة التالية قومي بإضافة الزيت على العجينة وقومي بتغطيتها بقطعة من القماش القطن يتركها في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة، دقيقة أو أكثر حتى تختمر بعد ذلك ابدائي بتقطيع العجين إلى كرات صغيرة وقومي بتشكيلها على هيئة خيوط طويلة ورفيعه ثم ضعيها في صينية مغطاة بالزبدة، وقومي بتثبيتها الطرفين في منتصف العمود وضعيها على نار متوسطة بعد ذلك قومي بتسخين 2 كوب من الماء وتبقى حتى يبرد

ثم ضعى بيكربونات الصوديوم وبعد أن تذوب ضيفي القليل من المقرمشات إلى الماء وتركها لمدة 20 ثانية حتى تطفو ثم ارفعيها من على الماء وضعيها في صينية مغطاة بورق الزبدة وقومي بتكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية بعد ذلك ضيفى على المقاومة القليل من الزبدة ونضيف الملح الخشن واتركيه في الفرن لمدة 40 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن حتى تبرد.