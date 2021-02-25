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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكباب الموصلي في المنزل، يعتبر الكباب من أشهى الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويحب الكثير تناولها على وجبة الغذاء أو العشاء وهي من الوجبات الخفيفة وسهل تحضيرها ويحب تناولها الكثير من الأطفال حيث يمكنك تجهيزها في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة بجانب أن اللحوم

التي يتم تجهيزها الكباب تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها جسم الإنسان، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة تحضير الكباب الموصلي في المنزل بطريقة شهية ولذيذة والتي تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها حيث يمكن تجهيزها فى أقل من 30 دقيقة وتناولها في أي وقت.

طريقة تحضير الكباب الموصلى

المكونات، كيلو من لحم الضأن الغنم المقطع إلى مكعبات صغيرة وربع كيلو من دهن الضأن مقطع إلى قطع صغيرة وملعقتين من الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة من البهارات وقليل من القرفة.

خطوات تجهيز الكباب الموصلى

لكي تتمكني من تجهيز الكباب الموصلي في المنزل بطريقة شهية وجميلة في الخطوة الأولى يتم تقطيع قطع اللحم والدهن في وعاء إلى قطعة مكعبات أو صغيرة ونضيف عليها الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكل أو بهارات اللحم ثم نضيف قليل من القرفة وتقلب المكونات، وبعد ذلك يتم تغطيتها بورق النايلون وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

في الخطوة التالية يتم تسخين الشواية على الفحم أو الشواية المنزلية ويتم وضع قطع اللحم في السيخ الشواء الحديدية ويتم شوية لمدة أربع دقائق أو أكثر حتى تنضج مع الاستمرار في عملية التقليب، بعد ذلك يتم وضع أسياخ اللحم في طبق التقديم بجانب شرائح البصل والطماطم المشوية والطحينة والخس مع لبن الزبادي أو اللبن الرائب ويتم تناولها وبالهناء والشفاء.