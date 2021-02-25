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عمر شويل - جدة طريقة عمل سلطة الكول سلو علي طريقة كنتاكي، يحب الكثير من الأشخاص تناول سلطة الكول سلو علي طريقة كنتاكي حيث تعتبر من أشهر أنواع السلطة المميزة والتي لها مذاق رائع ولذيذ ويتم تجهيزها بمكونات طبيعية بجانب أنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في المحافظة على صحة الجسم ولكنها لا تتناسب مع الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لانقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة في الجسم، لأن هذه السلطة تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة تجهيز سلطة الكول سلو علي طريقة كنتاكي في المنزل بطريقة شهية ولذيذة.

طريقة عمل سلطة الكول سلو

المكونات، حبة من الكرنب الأبيض مقطع شرائح و2جزر مبشور ونضع فنجان من المايونيز وقليل من الفلفل الأسود وربع ملعقة من الملح ونصف ملعقة من الخل الأبيض وملعقتين من السكر وملعقة من البصل الأبيض المفروض يكون بـ بنفسجي مقطع شرائح وملعقتين من حليب كامل الدسم وملعقة وربع من عصير الليمون.

طريقة تجهيز سلطة الكول سلو

يمكنك تجهيز سلطه الكول سلو في المنزل في أقل من 10 دقائق بطريقه سهلة وبسيطة من خلال خلط السكر والفلفل والحليب والمايونيز وتقلب المكونات مع بعضها وإضافة الفلفل وعصير الليمون والخل.

ثم بعد ذلك قومي بتقليب المكونات جيدا ثم ضعي الكرنب المقطع والجزر المبشور والبصل حيث يفضل تقطيع جميع المكونات قطعة صغيرة حتى تصبح جميلة ولها مذاق رائع في السلطة بعد ذلك قلبي المكونات مع بعضها وضعيها في الثلاجة وتركها لمدة ساعتين أو أكثر بعد ذلك يتم تقديم وإضافة ورق الكرنب وأسفل طبق السلطة ويتم تناولها مع الدجاج المشوي أو المقلي أو يمكن تناولها مع البيتزا وبالهناء والشفاء.