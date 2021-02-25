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عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم الأرز الكوري للبشرة في المنزل، تحب الكثير من النساء الاهتمام بالبشرة طوال الوقت واستخدام أفضل المنتجات الطبيعية الآمنة التي لا تتسبب في حدوث بعض الأضرار السلبية على البشرة على المدى البعيد حتى تصبح بشرتها جميلة ونضرة وتساعد على التخلص من الحبوب أو آثار الحبوب الموجودة على البشرة

بجانب التخلص من الهالات السوداء التي تظهر حول العين، وبالتالي كريم الأرز الكوري من أفضل المكونات الآمنة والطبيعية والتي يمكن تجهيزها في المنزل للتخلص من التجاعيد وحب الشباب والهالات السوداء حتى تصبح البشرة مشرقة وجميلة، لهذا سوف تتعرف من خلال السطور القادمة على خطوات تحضير كريم الأرز الكوري في المنزل.

طريقة تحضير كريم الارز الكوري

يعتبر الأرز من أكثر المنتجات الطبيعية وتحتوي على العديد من المركبات والعناصر الهامة التي تعالج الحبوب وتقوم بتفتيح البشرة لأنها تحتوي على بعض العناصر تعمل على التخلص من الزيوت الزائدة على البشرة وتقوم بشد الجلد وقفل المسام وتفتيح البشرة بشكل فعال حيث يتم خلط ملعقتين من الأرز المطحون مع النشا وتقلب المكونات مع بعضها ونضيف إليها ثلاث ملاعق من ماء الورد و نقوم بوضع في زجاجة محكمة ويتم وضعه بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

تحضير الكريم الكوري

في الخطوة الأولى يتم تجهيز ربع كوب أو نصف كوب من الأرز على حسب الكمية ويتم تحليلها وإضافة ثلاث ملاعق من النشا ثم نبدأ بوضع ماء الورد تدريجيا حتى يصبح الخليط كريمي متجانس ثم بعد ذلك يتم وضعها على البشرة لمدة 30 دقيقة، وبعد أن يجف يتم شطفها بالماء بعد ذلك يتم تبقى هذه الطريقة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.