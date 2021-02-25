جربي تعملي كيكة الشوكولاته في المنزل بطريقة شهية 

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشوكولاته في المنزل بطريقة شهية، يحب الكثير من الأشخاص تجهيز أفضل أنواع الكيك بطرق مختلفة ومتنوعة بعد تجهيز أشهر أنواع أنواع الكيك المميزة المحشي والسادة بطرق مختلفة ومتنوعة، حيث يمكن عمل كيك بالشوكولاتة في المنزل بدون تكاليف كبيرة بجانب أنها تحتوي على الكثير من العناصر الهامة للأطفال، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل كيكة الشوكولاته وخطوات تجهيز صوص الشوكولاته في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

المكونات، نصف كوب من الزبدة وبيضة واحدة وقليل من الملح وثلاث ملاعق من الكاكاو ملعقة من البيكنج باودر وضع كوب من الحليب و ملعقة صغيرة من الفانيليا و كوب من السكر الأبيض.

مكونات صوص الشوكولاتة

يمكنك تجهيز صوص الشكولاتة بخطوات سهلة كلالتي: وضع كوب من الحليب و 200 غرام من الشوكولاتة الخام ووضع كوب من الزبدة الطرية.

خطوات تجهيز كيكة الشوكولاتة

يمكنك تجهيز كيكة الشيكولاتة من خلال تجهيز وعاء متوسط نخلط السكر مع الزبد جيداً حتى يصبح الخليط كريمي متجانس معاً ثم إضافة على الفانيليا.

بعد ذلك تم إضافة القليل من الملح وتقلب المكونات مع بعضها جيدا ثم أضافه الحليب وثلاث ملاعق من الكاكاو الخامة وتقلب المكونات مع بعضها ثم نبدأ بإضافته من الدقيق تدريجياً مع الاستمرار في عمليات التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يتم تسليم الفوم واضافت جميع المكونات فى كيس الحلوانى والبيتزا بعمل قطع صغيرة الحجم ووضعها على ورق الزبدة وتوضع في الفرن لمدة عشر دقائق أو 15 دقيقة حتى تترك وبعد ذلك يتم تجهيز حشو صوص الشوكولاته ووضعوا على الكيك العصائر الطبيعية على وجبة الإفطار أو العشاء ويتم تناوله وبالهناء والشفاء.