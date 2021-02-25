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عمر شويل - جدة طريقة عمل المارشميلو في المنزل بطريقة شهية ولذيذة، يحب الكثير من الأشخاص تناول أشهى الحلويات المختلفة ومتنوعة وخاصة الأطفال، حيث تهتم الأم بتجهيز جميع أنواع الحلويات المفضلة لدى الأطفال في المنزل حتى تكون آمنة وصحية، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل المارشميلو في المنزل بطريقة شهية ولذيذة ومكونات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل المارشميلو في المنزل

المكونات، ملعقة ونصف من الجيلاتين البودر وملعقتين من الفانيليا وبياض بياض ثلاث بيضات وربع كوب من الماء الساخن وكوب من السكر و2 كوب من النشا.

طريقة تحضير المارشميلو

في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضعها فى النشا والسكر وتقلب المكونات مع بعضها حتى يذوب السكر كما من وفي الخطوات التالية نقوم بتجهيز وعاء آخر نضع في الجيلاتين والماء الساخن ويتم تقليبه جيداً حتى يذوب ثم نبدأ بوضع قليله السكر والنشا على الجيلاتين والاستمرار في عملية التقليب، وبعد ذلك يتم الرفع من على النار ويترك حتى يبرد ثم نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي

ثم نضع بياض البيض ويتم خلطهم جيداً بعد ذلك بعد أن يصبح الخليط كثيف يتم إضافة النشا مع الاستمرار في عملية تقليب ويمكن استخدام المضرب اليدوي بعد ذلك نبدأ بوضع ألوان طبيعية أو فواكه مشكلة تم تقطيعها وتخلط المكونات مع بعضها بعد ذلك يترك حتى يبرد ويتم تقطيع وتناول وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المارشميلو بدون جيلاتين

المكونات ، كيلو سكر ونصف ملعقة من الملح و كوب من الماء ونصف كوب من شراب الذرة و ملعقة من الفانيليا و كوب ماء وألوان على حسب الرغبة و كوب كبير من السكر الناعم .

خطوات تجهيز المارشميلو بدون جيلاتين

يتم تجهيز وعاء ونضع وعلى الله ثم نضيف الملح والماء والسكر وتقلب المكونات مع بعضها ثم نضع شراب الذرة مع الإستمرار في عملية التقييم ويترك حتى يصبح القوام كثيف بعد ذلك ينفع من على الله ويترك حتى يهدأ و نقوم بوضع في الخلاط ويتم خلطه لمدة 15 دقيقة ثم نبدأ بـ إضافة الألوان المفضلة والفانيليا .

في الخطوة التالية نقوم بتجهيز صينية ونضع فيها الخليط ويترك لمدة خمس ساعات في الثلاجة حتى يتجمد ثم يتم تقطيعه ووضعه في أطباق التقديم وتناوله وبالهناء والشفاء .