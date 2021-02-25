نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية وتعتبر أسواق العثيم لتجارة الجملة والتجزئة احد الأسواق الرائدة والكبيرة في هذا المجال والتي تمكنت من جذب ثقة العملاء إليها على مدار السنوات الماضية بسبب جودة منتجاتها الغذائية والأسعار التنافسية التي تتميز بها مقارنة بالأسواق التجارية الأخرى كذلك العروض والتخفيضات المستمرة التي تقوم بالإعلان من وقت لآخر على مدار أيام العام.

تخفيضات أسواق العثيم بالمملكة

تقدم اسواق العثيم هذا الاسبوع عدد من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات الغذائية منها؛

شكارة أبو فهد سكر ناعم وزن 10 كيلو ب25 بدل 34 ريال، أبو كاس شكارة ارز 5 كيلو ب32 بدل 44 ريال، العربي زيت 2 زجاجة لتر ونصف ب23 بدل 35 ريال، كرتون دجاج وزن 900 جم ب 105 بدل 142 ريال، شاي ربيع 150 كيس ب16 بدل 29 ريال، لبن نيدو بودر وزن 2250 جم ب 50 بدل 70 ريال، اريال مسحوق غسيل 7 كيلو ب52 بدل 126 ريال، بوك قشطة كرتونة 48 قطعة ب119 بدل 150 ريال.

عروض العثيم على اللحوم

كيلو لحم غنم روماني بالعظم ب45 ريال، كيلو لحم عجل بلدي خالد العظم ب 46 ريال، كيلو لحم عجل بلدي بالعظم ب36 ريال، كيلو لحم عجل باكستاني ب27 ريال، كيلو لحم حاشي ب32 ريال، كيلو لحم حاشي خال من العظم ب42 ريال، كيلو لحم غنم ب 48 ريال، كيلو لحم غنم بالعظم ب33 ريال، كيلو لحم عجل بدون عظم ب 35 ريال، كيلو لحم مفروم بقري ب 23 ريال.

عروض العثيم على الخضار والفاكهة

كيلو جوافه ب10 ريال، كيلو تفاح ب6 ريال، كيلو برتقال ب3 ريال، كيلو عنب ب 10 ريال، كيلو فلفل الوان ب 8 ريال، كيلو ليمون ب5 ريال، كيلو باذنجان ب4 ريال، كيلو كوسا ب3 ريال، كيلو فلفل حار ب4 ريال، كيلو جزر ب4 ريال.