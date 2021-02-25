نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف باقات شبكة زين المفوترة وكيفية التعرف والاستعلام عن تلك الباقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحدث العديد من عملاء زين عن طريقة تكنهم من الاستعلام عن باقات شبكة زين المفوترة والتعرف على كافة الخدمات والعروض التي يمكن أن توفرها كل باقة ،لهذا فقد وفرت الشركة الأكبر في المملكة العربية السعودية للاتصالات عدة طرق تمكنك بسهولة من الاستعلام عن كل تلك الخدمات فتابعونا لتعرفوا تلك الطرق بالغضافة إلى أفضل الباقات المتاحة حالياً.

باقات شبكة زين المفوترة

طريقة الاستعلام عن باقات الشبكة:

يمكن للعميل الايتعلام عن الباقات وكافة الخدمات بالإضافة إلى باقته الحالية عن طريق تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشبكة زين والذي ستجده هنا وتسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب شخصي ثم الاستعلام عن ما يريد.

يمكن أيضاً من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم 959 معرفة كل ما يخص الباقات، أو يمكنك التوه إلى أقرب فرع من فروع شركة زين لتتمكن من السؤال عن ما تريد وعن النظام الذي تتبعه وعروضه.

في حالة لم ترغب في النزول من بيتك يمكنك الاتصال بخدمة العملاء من هاتفك وذلك عن طريق الاتصال برقم 00966590000959 وطرح الأسئلة التي تريدها عليهم.

يمكنك أيضاً تحميل تطبيق زين على هاتفك المحمول سواء كان أندرويد أو آيفون من المتجر وتسجيل الدخول ثم الاضطلاع على كافة المعلومات ومعرفة باقتك الخاصة.

باقات شبكة زين المفوترة المتوفرة حالياً:

باقة شباب 99:

يمكنك تفعيل تلك الباقة مقابل 113.85 شهريًا وهذا يشمل ضريبة القيمة المضافة .

توفر لك الباقة عشرة بايت جيجا إنترنت.

يتوفر لك أيضاً 750 دقيقة محلية بالإضافة إلى عشرين جيجا لاستخدامها على مواقع تواصل اجتماعي

باقة شباب 149 :

توفر تلك الباقة للمشترك الآتي:

20 جيجا إنترنت.

ألفين دقيقة محلية.

جيجات لا محدودة لمواقع التواصل الاجتماعي.

OSN Streaming لمدة شهرين.

يتم تفعيل تلك الباقة برسوم 171.35 ريال شهرياً.