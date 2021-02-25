نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده تصل إلى نصف السعر الكتالوج الجديد السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت متاجر بنده مفاجأت مميزة جداً هذا الأسبوع لجميغ المواطنين باللملكة السعودية، حيث قدمت عروض بنده تصل إلى نصف السعر على جميع السلع الغذائية والكهربائية وايضًا الهواتف الذكية في فروعها على مستوى المملكة، جمعنا لكم أهم هذه التخفيضات على الضرورية والهامة.

عروض بنده تصل إلى نصف السعر الكتالوج الجديد

سوف نعرض كتالوج بنده الخاص بهذا الأسبوع، وأختارنا لكم مجموعة من أهم الخصومات الخاصة بالجولات والأجهزة الكهربائية والتي تصل الخصومات إلى 50%.

عروض بنده تصل إلى نصف السعر الهواتف المحمولة

هاتف محمول ماركة huawei y9 بشرحتين، سعة الذاكرة الداخلية 4 جيجابايت، بسعر 1089 ريال.

هاتف ذكي ماركة نوكيا 3.4، مع 2 شريحة، سعة الذاكرة الداخلية 4 جيجابيت، بسعر 525 ريال.

جوال ماركة لينوفو كي 12، بشرحتين وسعة 4 جيجابيت، بسعر 599 ريال بدلاً من 899.

هاتف محمول ماركة Honor 9X Lite، يعمل بشرحتين وسعة 4 جيجابايت، يمكنك الحصول عليه بسعر 719 ريال.

هاتف ماركة هونور 10 إكس لايت، 2 شريحة بسعة تخزين 4 جيجابايت بسعر 699 ريال.

جوال ماركة هواوي نوفا 7 أي، 2 شريحة أتصال وسعة تخزين 4 جيجابيت، بسعر 879 ريال بدلاً من 1149 ريال.

أبل ايباد 8 (2020) سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت بسعر 2049 ريال بدلاً من 2199.

تابلت ماركة Alcatel 1T مع غطاء سليكون للحماية، بسعر 339 بدلاً 369 ريال .

عروض وتخفيضات التلفزيونات

يمكنك الحصول على جهاز تلفاز ماركة dora، سمارت بدقة 4k، مقاس 58 بوصة، بسعر 1439 ريال بدلاً من 1899.

تلفزيون ماركة إمبكس جلوريا، سمارت بدقة 4k، مقاس 65 بوصة، بسعر 1699 ريال بدلاً 2409 ريال

شاشة تلفاز ماركة TCL، سمارت بدقة 4k، مقاس 50 بوصة، بسعر 1299 ريال بدلاً من 1899

تلفزيون ماركة سكاي وورث، سمارت يعمل بنظام الأندوريد بدقة 4k، مقاس 55 بوصة، بسعر 1479 ريال بدلاً من 1799

شاشة تلفزيون ماركة سامسونج، مقاس 32 بوصة، LED، بسعر 699 ريال بدلاً من 985 ريال

تلفزيون ماركة تي سي إل، سمارت بدقة 4k، يعمل بنظام الأندرويد، مقاس 70 بوصة، بسعر 2899 ريال بدلاُ من 4499.

تخفيضات أجهزة المطبخ الكهربائية

جهاز كهربائي لتقطيع وفرم الطعام ماركة مولينكس،بسعر 139 ريال بدلاً من 209، كما يمكنك شراء خلاط مع مطحنة ماركة مولينكس بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال، وجهاز كهربائي لقلي الطعام بدون زيت ماركة جيباس بسعر 199 ريال بدلاُ من329 ريال، مايكروويف ماركة وايت وستنجهاوس بسعر سعة 20 لتر بسعر 175.50 ريال بدلاُ من 3049، مبرد للمياه ماركة كليك أون بسعر 299 ريال بدلاً من 449، مكنسة كهربائية ماركة جيباس بسعر 229 ريال بدلاُ من 309، قدر ضغط لطهي الطعام سريعًا ماركة أي تي سي بسعر 89 ريال بدلاً من 119.