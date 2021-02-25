شوف عروض العثيم الموفرة على الأجهزة الإلكترونية اليوم بالسعودية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الموفرة على الأجهزة الإلكترونية اليوم تشمل خصومات مذهلة على الشاشات والجوالات والأدوات المنزلية، لمن يرغبون في تجهيز منازلهم أو تجديدها بأقتناء أحدث الأجهزة التي لا غني عنها، ونبدأ العروض بشاشة قياس 65 بوصة من اميكس سمارت ب 1.399 ريال، الجوال الرائع ايفون 12 برو ماكس متاح منه نسختان في أسواق العثيم النسخة الأولي سعة 128 جيجا بايت ب 4.899 ريال، ونسخة 256 جيجا بايت ب 5.449 ريال، مايكروويف كليك أون 20 لتر ديجيتال ب 179 ريال، قطاعة خضار انتاج كينوود ب 89 ريال، كسرولا نيو لايف 8 قطع ب 199 ريال.

عروض العثيم الموفرة على الأجهزة الإلكترونية اليوم بالسعودية

جميعاَ نعشق تناول القهوة، وحتي نحصل على الطعم الرائع يجب أن يتم إعدادها جيداً، ويستغرق الأمر بعض الوقت، ويكون الأمر أكثر إزعاجاً عندما يريد أكثر من شخص قهوة، ولكن لا دعي للشعور بالضيق مع محضر القهوة انتاج السيف الذي، يحضر القهوة في وقت قياسي، وتكفي الكمية على الأقل ل خمس أفراد، كل ذلك بسعر 89 ريال، غلاية ماء نيكاي ب 29 ريال، لتحضير أشهي المأكولات أشتري فرن 45 لتر من امجوي ب 199 ريال، صانع الطعام من هومر بنصف الثمن ب 189 ريال، بدلا من 327 ريال، قلاية صحية بدون زيت سعتها 4 لتر ب 269 ريال، خلاط فليبيس ب 99 ريال.

عروض العثيم الإلكترونيات

ثلاجة كليكون باب واحد سعة 48 لتر ب 389 ريال، قلاية زيت كولين عميقة 3 لتر ب 129 ريال، عجانة جي في سي ب 269 ريال، ميكروويف 20 لتر هومر ب 189 ريال، براد ماء كليك اون ب 349 ريال، مكنسة نيكاي كهربائية 1400 وات ب 110 ريال، مكنسة جي في سي برميل 1800 وات ب 149 ريال، غسالة كليك اون حوضين 7 كيلو ب 389 ريال، طقم قدور فاليرو 10 قطع ب 179 ريال، قدر هوم واي ماربل طقم 9 حبة ب 179 ريال، قدر ضغط لامبرت ب 75 ريال.