نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شركة الثلاجة العالمية لهذا الأسبوع حتى 28 فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شركة الثلاجة العالمية حتى 28 فبراير، تقدم شركة الثلاجة العالمية أحدث عروض هذا الأسبوع التي تنتهي بتاريخ الثامن والعشرين من شهر فبراير أي بنهاية الشهر الحالي، وتقدم أسواق الثلاجة العالمية عروضها على منتجات الطعام والأغذية المختلفة، وتقدم شركة الثلاجة العالمية العروض بشكل مستمر على جميع أدوات المنزل.

تخفيضات شركة الثلاجة العالمية على المنتجات الغذائية

العروض التي تقدمها أسواق الثلاجة العالمية تشمل الكثير من المنتجات الغذائية التي يحتاج إليها الكثير من المنازل، لذلك تقدم الشركة عروض الثلاجة العالمية الأسبوعية على تلك المنتجات، ومنها:

حليب نكهات من أبو قوس سعره 14.95 ريال.

برجر بقري أو دجاج من الحلواني بسعر 28.75 وعرض واحدة والأخرى مجانًا.

جامبو برجر دجاج أو بقري من حلواني سعره 30.70 وعرض واحدة مع واحدة مجانًا.

جبنة أبو الولد مثلثات سعرها 7.50 احصل على علبتين وعلبة أخرى مجانًا.

زيت دوار الشمس من صافيا 1.8 لتر سعره 10.9 ريال.

عصير متنوع من سان توب سعره 14.95 ريال.

حليب أبو قوس مبخر بسعر 12.95 ريال.

حليب قليل الدسم أو منزوع الدسم أو كامل الدسم من نادك سعر اللتر 36.95.

مياه من موارد سعرها 5.30 خمسة لتر.

دجاج ساديا مجمد سعر الكرتونة 102.95 ريال.

صدور دجاج من ساديا سعر 450 جرام هو 11.75 ريال.

أنصاف صدور دجاج مجمدة سعر 2.5 كيلو هو 43.95 ريال.

فاصولياء خضراء مقطعة أو جزر مقطع أو بازلاء خضراء أو ذرة حلوة خضار مشكل سعر العبوة 10.95 ريال.

بطاطس مقرمشة من ساديا سعرها 17.95 ريال.

برجر بقري ساديا سعر الكيلو 21.95 ريال.

أفخاذ أو أجنحة دجاج من ساديا سعر الحبة 8.95 ريال.

دجاجة متبلة بخلطة مكسيكية من اليوم سعرها 11.50 ريال.

أجنحة دجاج من اليوم سعر 900 جرام هو 9.40 ريال.

دجاج فيليه من اليوم سعره 18.80 ريال.

كبدة دجاج من اليوم سعر 400 جرام هو 5.95 ريال.

قلوب أو قوانص دجاج من اليوم سعر الحبة هو 5.45 ريال.

تستمر عروض شركة أسواق العالمية الأسبوعية حتى يوم نهاية الشهر الحالي، وتبدأ عروض أخرى جديدة لجميع الزائرين للشركة، ويمكن متابعة العروض الجديدة من خلال موقع أسواق الثلاجة العالمية الرسمي.