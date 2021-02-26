نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هايبر بنده السعودية حتى الثاني من شهر مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده السعودية، أسواق هايبر بنده الأسبوعية تشمل الكثير من أدوات ومتطلبات المنزل التي لا تستغني عنها ربة المنزل بأي شكل، وتتميز بنده هايبر ماركت السعودية بأنها تقدم العروض بشكل دائم وأسبوعي وبجميع المناسبات لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، تعرفوا على عروض بنده هايبر ماركت لهذا الأسبوع. عروض هايبر ماركت بنده في السعودية يقدم بنده ماركت عروض بنده هايبر ماركت الأسبوعية على المنتجات الغذائية التالية وبأسعار وتخفيضات رائعة تناسب الجميع: بطاطس قلي من لامب وستون رفيعة سعر 2.5 كيلو هو 11.95.

تونا خفيفة في زيت دوار الشمس من هناء سعر 185 جرام هو 10.25.

برجر أمريكانا أو جامبو سعر الكيلو 16.95.

ستروجانوف بقري أسترالي سعر الكيلو 39.95.

مكعبات لحم بقري أسترالي الكيلو سعره 36.95.

فخذ خروف بدون عظم أسترالي سعره 48.95 للكيلو.

مفروم لحم بقري أسترالي سعر الكيلو 34.95.

موزة غنم بالعظم أسترالي سعرها 43.95 للكيلو.

كفتة بقري أسترالي الكيلو سعره 33.95.

فخذ خروف أسترالي مع العظم السعر 38.95.

نقانق لحم بقري أسترالي سعر الكيلو 34.95.

برجر بقري أسترالي الكيلو سعره 36.95.

سمان استرا سعر 600 جرام هو 15.95.

سمك سردين سعر الكيلو 4.95.

كنعد كبير الكيلو سعره 55.95.

سمك شعور صغير سعره 9.95 للكيلو.

جمبري بحري سعر الكيلو 59.95.

سمك هامور سعره 34.95 للكيلو.

سلمون ستيك نرويجي سعر الكيلو 59.95.

سلطة فواكه البحر سعرها 39.95 للكيلو.

سمك بياض حمام سعره 22.95 ريال للكيلو.

فيليه سلمون نرويجي سعر الكيلو منه 69.95.

رقائق سبرينج رول سويتر سعر 275 جرام هو 14.95 واحصل على اثنين واثنين مجانًا.

سعر 160 جرام سبرينج رول سويتر هو 10.95.

زبادي كامل الدسم صافي من طازج سعر الكيلو 3.75.

بي كايند أصابع مكسرات سعر 120 جرام هو 25.95 واحصل على عبوة والأخرى مجانًا.

لانشون بقري هوت آند كريسبي أو سادة سعر 340 جرام هو 5.50.

هيل درجة أولى سعر ربع كيلو هو 35.95.

لحم تونا أبيض فاخر الخير سعر 3 عبوات 12.75.

كريمة بندق وكاكاو من بنده سعرها 14.95. أقوى العروض من بنده هايبر تستمر العروض السابقة من هايبر بنده السعودية حتى يوم 2 من شهر مارس القادم، ولمتابعة العروض المستمر من بنده ماركت السعودية يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لهم. كيفية شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 وطريقة ربح 100 دولار: رابط التحميل الجديد

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