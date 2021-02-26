نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الصفقات الكبرى من أسواق العثيم إلى 2 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الصفقات الكبرى من أسواق العثيم، تقدم أسواق العثيم السعودية كبرى الصفقات هذا الأسبوع على الأدوات المنزلية والكهربائية التي يحتاجها كل منزل وللعروسين، حيث تقدم تلك الأجهزة بأسعار مخفضة على أسعارها الحقيقة في جميع المناطق والأسواق، وعروض أسواق العثيم لهذا الأسبوع على الأجهزة الكهربية واحتياجات المنزل تظل حتى تاريخ الثاني من شهر مارس.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربية

تخفيضات أسواق العثيم لهذا الأسبوع تخفيضات جبارة على أدوات المنزل والمستلزمات الكهربية، من جميع أنواع الماركات والكثير من الأجهزة مثل:

قلاية السيف الصحية 4 لتر سعرها 269 ريال سعودي.

مقلاة كهربية من هومر 2.6 لتر بسعر 169 ريال سعودي.

فرن كهربي من ايمجوي 45 لتر سعره 199 ريال سعودي.

غلاية ماء من نيكاي سعرها 29 ريال سعودي.

محضر قهوة من السيف بسعر 89 ريال سعودي.

غلاية ماء زجاج كوولين سعرها 59 ريال سعودي. ل1.7 لتر.

صانع طعام من كينوود سعره 199 ريال سعودي.

خلاط فيليبس مع مطحنتين بسعر 99 ريال سعودي.

صانع طعام من هومر سعره 189 ريال سعودي.

خلاط كهربي كوولين 350 واط بسعر 69 ريال سعودي.

ثلاجة كليكون باب واحد 48 لتر سعرها 389 ريال سعودي.

قلاية زيت كوولين عميقة حتى 3 لتر بسعر 129 ريال سعودي.

عجانة من جي في سي سعرها 269 ريال سعودي.

صدر ضغط كهربي من هومر بسعر 199 ريال سعودي.

ميكرويف كهربي من هومر 20 لتر سعره 189 ريال سعودي.

غسالة كليك أون حوضين 7 كيلو بسعر 389 ريال سعودي.

مكواة بخار من هومر سعرها 49 ريال سعودي.

مكنسة من جي في سي برميل 1800 واط سعرها 149 ريال سعودي.

براد ماء من كليك أون سعره 349 ريال سعودي.

مكنسة من نيكاي سعرها 110 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الطعام

كما وتشمل عروض أسواق العثيم الأسبوعية لهذا الأسبوع المنتجات الغذائية أيضًا وليس الأدوات الكهربية مثل:

زيت دوار الشمس 1.5 لتر سعر عبوتان 22.95.

رز بسمتي أبو كاس سعر 10 كيلو 59.95.

سكر الأسرة ناعم 10 كيلو جرام بسعر 22.95.

جبن كاسات كريمي من بوك سعر عبوتين 31.95.

حليب بودرة نيدو سعر 2500 جرام هو 59.95.

تونة بزيت دوار الشمس ماتش مي سعرها 9.95.

تستمر العروض الأسبوعية من أسواق العثيم حتى يوم 2 مارس القادم سارعوا بالشراء.