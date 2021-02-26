نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية السعودية في مهرجان نصف السعر في هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية السعودية في مهرجان نصف السعر هي تخفيضات حصرية يقدمها هايبر بنده للمستهلك بأسعار لا مثيل لها، فنجد منها ما يختص باللحوم، والأسماك، والدجاج، وكذلك الطازج منها والمجمد، كما يوجد من بينها تخفيضات على السلع الغذائية المتنوعة من مخبوزات، ومعلبات، وأغذية محفوظة سريعة التحضير، هذا بالإضافة إلى الخصومات التي تتعلق بتخفيضات عروض بنده للجوالات والأجهزة الإلكترونية، ليس هذا فقط، بل نجد لدى خصومات بنده السعودية أيضا تخفيضات على مستلزمات المنزل والممنسوجات.

عروض بنده الاسبوعية السعودية في مهرجان نصف السعر في هايبر بنده

نقدم في التالي عروض بنده الاسبوعية في السعودية بأحدث تخفيضاتها ضمن مهرجان خصومات نصف السعر من بندة وهايبر بندة ، حيث تستمر التخفيضات التالية حتى يوم الثلاثاء 3 مارس 2012، الموافق 17 رجب 1442، فبادروا باغتنام الفرصة قبل نفاذ الكمية.

عروض بنده اليوم

عروض بنده السعودية على الأسماك الطازج منها والمجمد تجدونها لدى بنده بأرخص الأسعار وأكبر التخفيضات، وفي التالي نعرض لكم بالتفصيل أسعار الأسماك والمأكولات البخرية لدى بندة السعودية:

بندة عروض على سمك كنعد كبير، بسعر 55.95 ريال سعودي للكيلو.

على سمك كنعد كبير، بسعر 55.95 ريال سعودي للكيلو. عروض بنده لهذا الاسبوع على سمك شعور صغير، بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو.

على سمك شعور صغير، بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو. جمبري بحري 30/40، بسعر 59.95 ريال سعودي للكيلو.

فيليه سلمون نرويجي، بسعر 69.95 ريال سعودي للكيلو.

سلطة ثمار البحر، بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

جمبري مزرعة 60/70، بسعر 59.95 ريال سعودي للكيلو.

قاروص 1400/2300، بسعر 59.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بندة الاسبوعية

الفقرة التالية نقدم بها شرح وافي لمختلف أصناف الدجاج في اسواق بنده من مختلف شركات الأغذية والإنتاج الحيواني:

خصومات بنده على دجاج دو 10×1.1 كجم، بسعر 97.95 بدلا من 149.95 ريال سعودي للكرتون.

على دجاج دو 10×1.1 كجم، بسعر 97.95 بدلا من 149.95 ريال سعودي للكرتون. عروض هايبر بندة اليوم على دجاج دو 1.1 كجم، عدد 2 حبة، بسعر 24.95 بدلا من 31 ريال سعودي.

على دجاج دو 1.1 كجم، عدد 2 حبة، بسعر 24.95 بدلا من 31 ريال سعودي. دجاج دو 10×1.2 كجم، بسعر 122.95 بدلا من 159.95 ريال سعودي للكرتون.

دجاج دو 1.2 كجم، عدد 2 حبة، بسعر 27.95 بدلا من 33 ريال سعودي.

دجاج الفروج الذهبي 1.1 كجم، عدد 2 حبة، بسعر 26.95 بدلا من 31.90 ريال سعودي.

دجاج فروج الذهبي 10×1.1 كجم، بسعر 129.95 بدلا من 154.95 ريال سعودي للكرتون.

دجاج برديكس 10×1.2 كجم، بسعر 99.95 بدلا من 154.95 ريال سعودي للكرتون.

دجاج برديكس 1.2 كجم، عدد 2 حبة، بسعر 21.95 بدلا من 31.90 ريال سعودي.

انصاف صدور دجاج بدون عظم وجلد برديكس 2.5 كجم، بسعر 34.95 بدلا من 54.95 ريال سعودي للكرتون.

عروض هايبر بنده

تعد اللحوم الحمراء من أكثر الأصناف التي يقبل على شرائها المستهلك داخل المملكة العربية السعودية، ولذا نقدم لكم في التالي خصم كتالوج بنده على اللحوم الطازجة والمجمدة:

خصم بنده مفروم بقري استرالي، بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو.

مفروم بقري استرالي، بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو. تخفيضات مجله بنده على مكعبات لحم بقري استرالي، بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو.

على مكعبات لحم بقري استرالي، بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو. ستروجانوف بقري استرالي، بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

كفتة بقري استرالي، بسعر 33.95 ريال سعودي للكيلو.

نقانق بقري استرالي، بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو.

برجر بقري استرالي، بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو.

فخذ خروف استرالي بالعظم، بسعر 38.95 ريال سعودي للكيلو.

موزة غنم بالعظم استرالي، بسعر 43.95 ريال سعودي للكيلو.

فخذ خروف استرالي بدون عظم، بسعر 48.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بندة

نقدم لكم تخفيضات الحبوب والمكسرات في بنده اليوم في السعودية بالأسعار التالية:

سمسم محمص، بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو.

قهوة تركي فاتحة، بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

قهوة تركية سوداء، بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

مكسرات مشكلة عادي، بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو.

جوز امريكي، بسعر 59.95 ريال سعودي للكيلو.

عرضنا لكم اليوم خصومات عروض بنده الأسبوعية على اللحوم، والدجاج، والأسماك داخل فروع هايبر بنده تسوق المنتشرة داخل المملكة، وسنوافيكم بكل ما هو جديد من تخفيضات عروض السعودية في موقع بندة.