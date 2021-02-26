نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور جمعة مباركة 2021 أجمل تهنئة بيوم الجمعة للأصدقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة صور جمعة مباركة 2021 جمعناها لكم خصيصاً لتكون أجمل إهداء للأصدقاء وكل الأقرباء بحلول يوم الجمعة، يعد يوم الجمعة من الأيام المباركة وهو يوم استثنائي في الأسبوع، ففيه يلتقي كل أفراد الأسرة بعد أسبوع من العمل أو الدراسة أو الإنشغال لكافة أفراد الأسرة، وهو يوم مبارك لذلك يقوم الكثير من الأشخاص بتداول صور عن يوم الجمعة من أجل تهنئة الأصدقاء بيوم الجمعة مع الدعاء لهم بالتوفيق وتقبل صالح الأعمال، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” وفرنا لكم أجمل صور تهنئة يوم الجمعة حتى يمكنكم إعادة استخدامها مرة أخرى.

صور جمعة مباركة 2021

جمعة مباركة هي كلمة اعتدنا تداولها في يوم الجمعة بشكل كبير، خاصة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الاتصال بين الأصدقاء، فهي وسيلة رائعة للتهنئة وتبادل العبارات الراقية التي تتمنى لكل المحيطين بنا أن نقضي جمعة رائعة في بيوت دافئة ومليئة بالبركة، وهذا هو مفهوم كلمة جمعة مباركة، أي دعاء بالبركة لكل من تحب.

ومن أهم فضائل يوم الجمعة أنه يوم مبارك فيه صلاة الجمعة، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال لنا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مات في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله من فتنة القبر، وفي يوم الجمعة ساعة إجابة ما يوافقها عبد إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له، ويستحب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم.

كما أن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة تقي الإنسان المسلم من شر الفتن ومن فتنة القبر، وليوم الجمعة الكثير من الفضائل والخيرات التي اختص بها الله سبحانه وتعالى عباده في هذا اليوم، الآن زائرنا الكريم إليك بعضاً من صور تهنئة يوم الجمعة مع عبارات جمعة مباركة 2021 والأدعية وأهم إهداءات يوم الجمعة كما يلي: