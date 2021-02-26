نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية خصم 50% في مهرجان نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الأسبوعية على اللحوم والأغذية المتواجدة بالفعل في الوقت الحالي لدى جميع الأسواق لدى هايبر بنده، والمعروف أنه هناك الكثير من التخفيضات الهائلة على اللحوم الحمراء البلدي والمستورد، بالإضافة إلى أن هناك عروض بنده على الأسماك والسلع الغذائية، لذلك إليك أهم هذه عروض السعودية الأسبوعية.

عروض بنده السعودية الأسبوعية على اللحوم والأغذية

عروض بنده الأسبوعية كثيرة جدًا وهذا يظهر بالتأكيد على جميع المنتجات الغذائية التي تعمل على عرضها، بل وإذا قمنا بالتجول في خانة الإلكترونيات ومستلزمات المطبخ سنجد الكثير من العروض التي تقع ضمن تخفيضات الخمس ريالات في هذا الوقت الحالي.

عروض بنده الأسبوعية

سنقوم في النقاط التالية بعرض الخصومات الكثيرة التي تقع عروض الخمس ريالات في أسواق بنده المتواجدة في السعودية:

بندة عروض سعر كيلو سمك الماكريل تحصل عليه من بنده 5 ريال سعودي.

سعر كيلو سمك الماكريل تحصل عليه من بنده 5 ريال سعودي. أما أرجل الدجاج وزن 450 جرام تأتيك بسعر 5 ريال سعودي.

ربع كيلو اللحم الكولومبي والبرازيلي يصل إلى 5 ريال سعودي.

عروض بنده لهذا الاسبوع علي قلوب الدجاج من ماركة الوطنية تأتيك العلبة حجم 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

علي قلوب الدجاج من ماركة الوطنية تأتيك العلبة حجم 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي. أما سيقان الدجاج من ماركة إنتاج حجم العلبة 450 جرام تأتيك بسعر 5 ريال سعودي.

أما علبة قوانص دجاج الوطنية حجم 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

أما خصومات بنده علي سعر كبد الدجاج ماركة اليوم حجم 400 جرام تحصل على العلبة 5 ريال سعودي.

علي سعر كبد الدجاج ماركة اليوم حجم 400 جرام تحصل على العلبة 5 ريال سعودي. أما أفخاذ الدجاج ماركة اليوم حجم 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

سعر النصف كيلو من سمك نسرة تأتيك 5 ريال سعودي.

خصم بنده

أما كيلو السردين الطازج يأتي بحوالي 5 ريال سعودي.

مجله بنده معروض فيها نص كيلو ستروجانوف بقرى برازيلي تحصل عليه بسعر 20 ريال سعودي.

معروض فيها نص كيلو ستروجانوف بقرى برازيلي تحصل عليه بسعر 20 ريال سعودي. أما عروض هايبر بندة اليوم نصف كيلو سعر برجر اللحم 15 ريال سعودي.

نصف كيلو سعر برجر اللحم 15 ريال سعودي. سعر النصف كيلو من الكفتة البقري البرازيلي تأتيك بسعر 15 ريال سعودي.

يأتي نصف كيلو النقانق البرازيلي بسعر 15 ريال سعودي.

أما عرض الروستو البقري المستورد من البرازيل يأتيك بسعر 15 ريال سعودي.

جميع هذه اللحوم مبرد وتم نقلها بطرق خاصة من أجل المحافظة على اللحوم المستوردة من الخارج في بنده اليوم .