نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض العثيم الأسبوعية بالسعودية تذهل المواطنين بالخصومات والتخفيضات التي تقدمها حتى 2 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجلة عروض العثيم الأسبوعية بالسعودية أذهلت الجميع، حيث تعتبر أسواق عبد العثيم هي ثاني أكبر السلاسل التجارية داخل المملكة العربية السعودية بعد بنده، حيث يوجد لها أكثر من مائة فرع داخل الفروع المختلفة بالمملكة، وأكثر من ثلاثين فرع داخل جمهورية مصر العربية، حيث أنها سلسلة تجارية مشهورة مجداً، وتعرف بعروضها المستمرة على جميع منتجاتها، فهي توفر كل ما يحتاج له المواطن بداية من الأجهزة الكهربائية والالكترونية وصولاً إلى السلع الغذائية، وتحرص أسواق العثيم على توفير ما يحتاج له المواطن بأقل التكاليف الممكنة لمساعدتهم في الظروف الصعبة التي يواجهوها بالأخص في هذه الفترة.

مجلة عروض العثيم الأسبوعية بالسعودية

يقدم أسواق العثيم عروض على كافة المنتجات الموجودة لديه، حيث يوجد له قاعدة كبيرة من العملاء تنتظر العروض والخصومات التي يقدمها كل أسبوع، لكي يحصلون على ما يرغبون به بأقل الأسعار الممكنة، ولذلك نستعرض مع حضراتكم في هذا المقال هذه الخصومات ونقدم لكم مجلة العروض لنسهل عليكم اختيار ما ترغبون في شرائه قبل الذهاب إلى الفرع، لكي يتم إنجاز الأمر في أسرع وقت ممكن.

عروض العثيم

سعر الكيلو جرام من الفلفل الأصفر فقط 6.95 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة.

سعر الكيلو جرام من الفلفل الأحمر فقط 6.95 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة.

سعر الكيلو جرام من ليمون فيتنام 3.25 ريال سعودي فقط شامل الضريبة المضافة.

سعر الكيلو جرام من الفلفل الأخضر الحار 3.25 ريال سعودي فقط شامل الضريبة المضافة.

سعر العلبة من خس لولو بايوندا فقط 3.95 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة.

سعر الكيلو جرام من قرع العسل فقط 1.45 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة.

سعر الكيلو جرام من العنب الأحمر الكبير فقط 8.95 ريال سعودي.

خصومات وتخفيضات العثيم

سعر مطهر ديتول لحجم نصف لتر فقط 18.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 27.50 ريال سعودي.

سعر صابون الغسيل من برسيل لون أخضر أو أزرق وحجم 7 كيلو بسعر 43.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 109.95 ريال سعودي.

أسواق العثيم تقدم عرض على معطر الجو من إيرويك 2 بالإضافة إلى عبوة هدية حجم 300 مل بسعر فقط 17.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 24.75 ريال سعودي.