نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية الطازجة.. إليك قائمة أسعار اللحوم والخضروات الجديدة فبراير – مارس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية الطازجة، من أجل حماية حقوق العملاء تبنت شركة عبدالله العثيم هايبر ماركت مفهوم حماية المستهلك وصاغت سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لضمان حماية حقوق عملائها، في الترقيات والعروض الترويجية تشديدا على مبدأ حق العملاء في إرجاع البضائع أو استبدالها بناءً على فواتير الشراء، وأيضاً الالتزام بحقوق العميل من جوائز المسابقات المعلنة بالعروض الترويجية بجميع فروع عبد الله العثيم. عروض العثيم على اللحوم الطازجة عروض العثيم الاسبوعية سعر كيلو اللحم البلدي المخلي 41.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين يزن لحم العجل الباكستاني الخالي من العظم 1 كيلوغرام بسعر 31.95 ريال سعودي فقط.

تخفيضات العثيم لحم خروف روماني بالعظم وزنه 1 كيلو جرام يحتاج فقط إلى 37.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية سواكني بالعظم لحم ضأن، وزن 1 كيلو جرام، فقط 47.95 ريال سعودي.

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عروض العثيم الاثنين اليوملحم حاشي طازج بدون عظم يزن 1 كيلو جرام وبسعر 40.95 ريال سعودي فقط.

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