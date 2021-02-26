نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودية.. إليك قائمة أسعار منتجات الألبان الجديدة وتخفيضات فبراير – مارس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية، تلتزم أسواق هايبر بنده Panda Retail بإنشاء شركة ناجحة وعلامة تجارية قوية، وقد نفذت بعض الأنشطة لتلبية احتياجات العملاء وتمهيد الطريق لبناء وعي إيجابي بالعلامة التجارية، أحد الأمثلة هو أن المنتجات الخاصة بأسواق بندة أنها أول شركة بيع بالتجزئة تقوم بتوزيع كتيب ترويجي أسبوعي للبيع بالتجزئة وتوزيعها على “المنازل المباشرة” في مناطق العمل بجميع فروعها. أقوى عروض بنده اليوم على منتجات الألبان عروض هايبر بندة جدة المراعي جبن كريم قابلة للدهن/ بطعم الشيدر، 2 عبوة × 500 جرام، فقط بسعر 18.95 ريال سعودي.

الاسبوع جبن شيدر علب المراعي، وزن 113 جرام، فقط بسعر 3.50 ريال سعودي بدلاً من 5.50 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم زبدة طبيعية غير مملحة/ مملحة المراعي، وزن 200 جرام، فقط بسعر 7.95 ريال سعودي.

عروض بنده جدة عسل طبيعي الزهور البرية المراعي، وزن 500 جرام، فقط بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم جبنة بالقشطة مربعات المراعي 6 قطع، وزن 108 جرام، عدد 4 حبات، فقط بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 19.80 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الاسبوع شرائح الجبن شيدر/ برجر/ قليلة الدسم المراعي، وزن 400 جرام، فقط بسعر 9.50 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده على الأجبان ومشتقات الألبان عروض هايبر بنده بصفحة واحدة جبنة المراعي موزاريلا مبشورة، وزن 200 جرام، عدد 2 حبة، فقط بسعر 13.50 ريال سعودي بدلاً من 21 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية جبنة مثلثات المراعي 8 قطع، وزن 120 جرام، عدد 4 حبات، فقط بسعر 8.50 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعي زبادي كامل الدسم المراعي، عبوة حجم 2 كيلو جرام، فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي.

عروض بنده جده كريمة الطبخ/ الخفق المراعي، عبوة حجم 250 مل، عدد 2 علبة، فقط بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة

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