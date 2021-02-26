شوف عروض العثيم الطازج اليوم تقدم تخفيضات العثيم لمدة ثلاث أيام فقط على الخضروات والمجمدات والدواجن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الطازج اليوم، الخضروات والمواد الغذائية المجمدة من أشهر الشركات وأوسعها انتشارًا وانتاجًا على مستوى العالم، يقدمها لكم هايبر ماركت عبد الله العثيم بجميع فروعه داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لمدة ثلاث أيام فقط، بجانب العديد من تخفيضات أسواق عبدالله العثيم التي تصل حتى خمسين في المائة وأكثر، ومن أهم هذه المنتجات الفراخ المجمدة من شركة دو. عروض العثيم لمدة ثلاث أيام على الخضروات عروض العثيم الاسبوعية الصنف بصل أحمر، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي واحد ونصف ريال سعودي فقط، اسعار العثيم تشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض العثيم اليوم الاثنين الصنف ملوخية داري مجمدة، وزن العبوة أربعمائة جرام، عرض أربع عبوات، ثمن العرض الحالي(9.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(21) ريال سعودي، تخفيضات العثيم أحد عشر ريال سعودي، وبخصم ثلاثة وخمسين ريال سعودي، اسعار العثيم تشمل قيمة الضريبة المضافة.

العثيم العروض الترويجية الصنف هيل زينا، وزن البرطمان ثلاثمائة جرام، ثمن البرطمان الحالي(25.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(61.89) ريال سعودي من مهرجان الطازج العثيم، بخصم تسعة وخمسين بالمائة، وتخفيض خمسة وثلاثين ريال سعودي، اسعار العثيم تشمل قيمة الضريبة المضافة. عروض اسواق العثيم على الدواجن المجمدة عروض العثيم الاثنين اليوم الصنف دجاج من إنتاج شركة دو مجمدة، وزن العبوة واحد كيلو ومائتين جرام، ثمن العبوة الحالي(11.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(17.75) ريال سعودي، تخفيضات العثيم ستة ريال سعودي، وخصم ثلاثة وثلاثين بالمائة، اسعار العثيم تشمل قيمة الضريبة المضافة. موقع الخدمة المدنية جدارة يعلن نتائج قبول النيابة العامة 1442 برقم الهوية

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