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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية الأسبوعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم ، عروض العثيم الأسبوعية السعودية، مجموعة عروض كبيرة و متنوعة، العروض جارية من 24 فبراير الموافق 12 رجب إلى 2 مارس الموافق 18 رجب، تحتوي أسواق عبدالله العثيم على عدد فروع كبير داخل المملكة العربية السعودية، سكر الأسرة ناعم 10 ك بسعر 22.95 ريال بدلا من 35.50 ريال، أرز ابو كاس مزه بسمتي 10 ك بسعر 59.95 ريال بدلا من 83.95 ريال، زيت شمس دوار شمس 2×1.5 لتر بسعر 22.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، دجاج دو مجمد 10×1100 جرام بسعر 108.95 ريال بدلا 154.95 ريال، جبن بوك كاسات كريم 2×910 جرام بسعر 31.95 ريال بدلا من 48.25 ريال، حليب نيدو بودرة 2500 جرام بسعر 59.95 ريال بدلا من 83.95 ريال، صابون تايد مركز اصلي 7 ك بسعر 41.95 ريال بدلا من 97.95 ريال.
تخفيضات اللحوم العثيم
عروض العثيم ، لحم بلدي بدون عظم 1 ك بسعر 41.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم 1 ك بسعر 33.95 ريال، لحم حاشي بالعظم 1 ك بسعر 31.95 ريال، لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 40.95 ريال، مفروم برازيلي مبرد 1 ك بسعر 21.95 ريال، لحم عجل باكستاني بدون العظم بسعر 31.95 ريال، لحم غنم روماني بالعظم 1 ك بسعر 37.95 ريال، لحم عجل باكستانى بالعظم 1 ك بسعر 25.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 47.95 ريال.
عروض العثيم اليوم
فلفل أصفر/أحمر 1 ك بسعر 6.95 ريال، قرع عسلي 1 ك بسعر 1.45 ريال، فلفل حار أخضر 1 ك بسعر 3.25 ريال، عنب أبيض علبة بسعر 4.25 ريال، خس لولو بيوتدي علبة بسعر 4.95 ريال، ليمون فيتنامي 1 ك بسعر 4.45 ريال، عنب أحمر كبير 1 ك بسعر 8.95 ريال، برتقال عصير 1 ك بسعر 2.95 ريال، باذنجان اسود رومي وسط 1 ك بسعر 2.95 ريال.
أقوى عروض التمور
تمر الاصيل سكري فاخر كيس 1 ك بسعر 12.95 ريال، تمر تمارا سكري علبة 1 ك بسعر 19.95 ريال، تمر سباكة 1 ك بسعر 10.95 ريال، تمر إنتاج النخيل خلاص ذهبي 1 ك بسعر 9.95 ريال، تمر سكري مميز 1 ك بسعر 9.95 ريال، تمر نبتة علي 1 ك بسعر 9.95 ريال، تمر سوبر خلاص الخرج 450 جرام / 500 جرام بسعر 5.95 ريال،تمر خلاص الاحساء مكبوس 1 ك بسعر 6.95 ريال، عجينة تمر 1 ك بسعر 5.95 ريال، تمر صفاوي المدينة 1 ك بسعر 21.95 ريال.
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